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即市新聞

15/06/2022 08:46

【虛幣世界】通漲及經濟下行憂慮，比特幣繼續下試

　　《經濟通通訊社１５日專訊》由於持續的通貨膨脹與經濟下行憂慮，市場預計比特幣有機會
跌穿２００００美元關口，即２０１７年的水平，而且目前經濟狀況下不太可能反彈，以太幣同
樣如此。比特幣目前企在２１０００美元水平，其他山寨幣方面，ＳＯＬ和ＸＬＭ在周一暴跌後
反彈５％以上，但ＷＢＴＣ和ＴＲＸ繼續遭受損失，後者一度下跌超過１３％。
　　Ｏａｎｄａ美洲高級分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，目前比特幣交易者在ＦＯＭＣ的
決定前束手無策，比特幣仍保持在２００００美元的水平，如果華爾街做出非常強硬的決定並召
開新聞發布會，美國國債收益率和美元可能會再次飆升，這將考驗許多加密貨幣交易員的底線；
而交易所巨頭Ｃｏｉｎｂａｓｅ宣布裁員約１８％的員工，約　１１００　個工作崗位，都影響
到了市場情緒。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２０９８﹒８９元（美元．下同），跌０﹒１７％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２１３﹒３０元，升０﹒３６％；艾達幣報
０﹒４８８８元，升１﹒１８％；瑞波幣報０﹒３２１６元，升０﹒０３％。（ｕｌ）
　
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