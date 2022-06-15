《談國論企－黎偉成》銀行５月份增貸２６％挺經濟

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構貸款增長淨額，於２０２２年５月份不僅同

比大幅增長２６％，有針對性的精準地對準有急切需要的經濟環節增貸，更在居民消費價格

ＣＰＩ續處可控的合理區間，有利人民銀行進一步採取合理寬鬆的貨幣政策，配合國務院於５月

３１日發布穩住經濟一攬子政策措施，可力促國民經濟盡快擺脫３、４月份所受嚴重衝擊之困，

快速地回復常態和重納穩中有進的發展軌道。



＊環比增貸飆升１﹒９２倍顯經濟重拾活力＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２２

年５月份有全面快速的提升，所達的１﹒８９萬億元（見表一），不僅較２０２１年同期的

１﹒５萬億元多增３９２０億元或２６％，更比對上一個月的４月份減貸５５﹒９％至僅達的

６４５４億元，按月環比多增１﹒２４４６萬億元或１﹒９２倍，足見金融機機構於是月份貸款

積極性之高。此使貸款於２０２２年１－５月份累計１０﹒８７萬億元，同比多增２﹒２５％，

扭轉１－４月份累計８﹒９９萬億元減少１﹒６４％之況。

銀行貸款增量於５月份止對上一個月之跌轉增，乃行業積極響應人行採取貨幣政策挺經濟的

要求，特別是（一）對企（事）業單位的貸款淨增額度，在２０２２年５月份達１﹒５３萬億元

，比上年同期多增７２９１億元或８９﹒８９％，更較對上一個月４月份淨增長５７８４億元多

增９６１５億元，環比增長１﹒６４倍。惹人注目的，當然是企業的（１）中長期貸款於５月份

淨增５５５１億元（見表二．下同），即使同比減少１４﹒９％，惟此數相對於４月份的

２６５２億元，月環比增加２８９９億元或１﹒０９倍，意味企業止住４月份的淡態而增加固投

力度。

至於中短期的貸款融資，更有明顯的的提升，特別是（２）票據融資，期內達７１２９億元

，同比增長３﹒６３倍，乃於４月份的５１４８億元大增８９﹒８９％的進一步飆升，反映出企

業強化利用融資市場的集資功能，有十分良佳的啟示性。

和（３）短期貸款期內淨增２６４２億元，扭轉對上一個月減少１９４８億元和２０２１年

同期減６４４億元之況，情況更有全面的改進。可解讀為，企業要增加現金流，應付日常開支，

抵業務收入放緩之壓。

同樣佳況，亦見之於（二）住戶貸款，於２０２２年５月份淨增２８８８億元，即使較上年

同期少增３３４４億元或５３﹒６５６％，但相對於４月份淨減少２１７０億元，亦肯定有明顯

的改進，尤其是（Ｉ）住戶的短期貸款２０２２年５月份淨增１８４０億元同比增１﹒８８％，

扭轉２０２１年同期少增２１﹒４１％之況，相對於２０２２年４月份的（ｉ）消費貸款淨減少

１０４４億元，而２０２１年４月份尚有淨增８１７億元，便可見以上海市為主的防疫控疫取得

’動態清零’之效，更陸續復工復產，使居民增強消費購物的信心和意欲。

（ＩＩ）住戶的中長期貸款於５月份淨增１０４７億元，同比減少７６﹒３４％，惟４月份

的購買住宅貸款淨減少６０５億元，和經營性質的貸款，淨減少５２１億元，即由減轉增。



＊居民消費增強企業投資改善增票據融資＊



惹人注目的，是（三）人行的數據有頗不少良性和正面的因素，（ａ）結存利潤上繳進度靠

前發力，於２０２２年以來已上繳８０００億元，預期全年上繳將超過１﹒１萬億元，直接增強

財政可用財力。（ｂ）財政性存款於５月份淨增，體現貨幣政策及財政政策協調聯動，支持助企

紓困、穩就業保民生，共同發力穩定宏觀經濟。

相信銀行業的信貸淨增額度今後會進一步提升，以支持經濟穩中有進發展：中共中央政治局

於４月２９日召開的會議，強調「要堅持辦好自己的事」，並明確要求「疫情要防住、經濟要穩

定、發展要安全」，而所指出的「要堅持辦好自己的事」，乃加快構建新發展格局，堅定不移深

化供給側結構性改革，用改革的辦法解決發展中的問題，加快實現高水平科技自立自強，建設強

大而有韌性的國民經濟循環體系。和要堅持擴大高水平對外開放，積極回應外資企業來華營商便

利等訴求，穩住外貿外資基本盤。

國務院總理李克強２０２２年３月５日發表《政府工作報告》，對國內生產總值ＧＤＰ增長

於２０２２年預期會達到５﹒５％左右，即使明顯低於２０２１年的８﹒１％升幅，已算是難得

的相對樂觀的預期。繼續造好常態化疫情防控，為其中重要政策性工作。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一： 金融機構人民幣貸款變化

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淨貸款額度（億元） 累計額度（億元）

５月２０２２ １﹒８９萬 ＋２６﹒００％ １０﹒８８萬 ＋２﹒２５％

４月２０２２ ６４５４萬 －５５﹒９０％ ８﹒９９萬 －１﹒６４％

３月２０２２ ３﹒１３萬 ＋１４﹒６０％ ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％

２月２０２２ １﹒２３萬 －９﹒５０％ ５﹒２１萬 ＋５﹒４６％

１月２０２２ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％

１２月２０２１ １﹒１３萬 －１０﹒３０％ １９﹒９５萬 ＋３﹒０４％

１１月２０２１ １﹒２７萬 －１１﹒１８％ １８﹒８１萬 ＋２﹒３４％

１０月２０２１ ８２６２ ＋１９﹒７７％ １７﹒５４萬 ＋３﹒５０％

９月２０２１ １﹒６６萬 －１２﹒６３％ １６﹒７２萬 ＋２﹒８３％

８月２０２１ １﹒２２萬 －４﹒６８％ １５﹒０６萬 ＋４﹒００％

７月２０２１ １﹒０８萬 ＋８﹒８０％ １３﹒８４萬 ＋６﹒２９％

６月２０２１ ２﹒１２萬 ＋１７﹒１０％ １２﹒７６萬 ＋５﹒５４％

５月２０２１ １﹒５萬 ＋１﹒３５％ １０﹒６４萬 ＋３﹒５０％

１２月２０２０ １﹒２６萬 ＋１０﹒５２％ １９﹒３６萬 ＋１６﹒７７％

１２月２０１９ １﹒１４萬 ＋５﹒６０％ １６﹒８１萬 ＋４﹒００％

１２月２０１８ １﹒０８萬 ＋８４﹒８０％ １６﹒１７萬 ＋１９﹒５１％

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０％ １３﹒５３萬 ＋６﹒９０％

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）

２０２２年５月 ２０２１年５月

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住戶貸款 增２８８８ －５３﹒６５％ 增６２３２ －１１﹒５１％

短期 增１８４０ ＋１﹒８８％ 增１８０６ －２１﹒４１％

中長期 增１０４７ －７６﹒３４％ 增４４２６ －５﹒０６％

企（事）業單位 增１﹒５３萬 ＋８９﹒８９％ 增８０５７ －４﹒７５％

短期 增２６４２ 減６４４ －４７﹒２５％

中長期 增５５５１ －１４﹒９０％ ６５２８ ＋２３﹒０５％

票據融 增７１２９ ＋３﹒６３倍 增１５３８ －２﹒７１％

非銀行業金融機構 增４６１ －２６﹒１２％ 增６２４

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



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