《中概異動》中概科技股開市普升，阿里巴巴、京東高開近４％

《經濟通通訊社１５日專訊》科技股開市造好。阿里（０９９８８）現價升３﹒７５％，報

１０５元，該股成交約４０７萬股，涉資４﹒２５億元；京東集團（０９６１８）升３﹒５７％

，報２４９﹒８元；美團（０３６９０）升２﹒９８％，報２００﹒２元；騰訊（００７００）

無升跌，報３７６元。

隔晚部分美股中概股表現理想。科網股方面，愛奇藝（ＩＱ）揚１９﹒７４％；嗶哩嗶哩

（ＢＩＬＩ）升９﹒８８％；阿里巴巴（ＢＡＢＡ）、百度（ＢＩＤＵ）、京東（ＪＤ）均升逾

６％；知乎（ＺＨ）升２﹒４５％。

現時，恒生指數報２１１１１，升４３點或升０﹒２１％，主板成交３４﹒１５億元。國企

指數報７３６１，升２７點或升０﹒３８％。恒生科技指數報４６５３，升５７點或升

１﹒２６％。

即月期指新報２０９８２，升７７點，低水１２９點。即月國指期貨報７３０４，升４２點

，低水５８點。即月科指期貨新報４６５７，升６８點，高水３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０５元 升３﹒７５％

京東集團（０９６１８） ２４９﹒８元 升３﹒５７％

美團（０３６９０） ２００﹒２元 升２﹒９８％

騰訊（００７００） ３７６元 無升跌

小米（０１８１０） １１﹒５４元 無升跌

快手（０１０２４） ８７﹒３５元 升１﹒２２％

微盟（０２０１３） ５﹒３２元 升２﹒７％

知乎（０２３９０） ２６﹒５５元 無升跌

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０２﹒２元 升４﹒２８％

萬國數據（０９６９８） ２８﹒４元 升０﹒３５％

百度（０９８８８） １３９﹒９元 升２﹒７２％

微博（０９８９８） １７０﹒７元 無升跌

網易（０９９９９） １６３﹒１元 無升跌

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（ｅｒ）

