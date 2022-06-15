【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７億人幣，買港交所沽協鑫科技

《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指高開４３點，報２１１１１點。最高升３６３點報

２１４３１點，最低升４３點報２１１１１點。恒指收報２１３０８點，升２４０點或

１﹒１４％。

按額度計算，北水全日淨流入５４﹒７億元人民幣，減少１５﹒２％。北水淨買入最多的個

股依次是香港交易所（００３８８）、中國海洋石油（００８８３）、新東方在綫

（０１７９７）；淨賣出最多的依次是協鑫科技（０３８００）、比亞迪股份（０１２１１）。

主板成交１４９０﹒６５億元增加１２％。其中港股通成交３６７﹒８億元，佔總成交

２４﹒７％。



＊協鑫樂山項目料顆粒硅年產１０萬噸＊



協鑫科技公布，昨日與中國化學（滬：６０１１１７）就樂山項目工程範圍擴展而訂第二份

補充協議，所付最高總代價由約３﹒９億元（人民幣．下同），增１﹒１２倍，至８﹒２８億元

。

該集團指，樂山第一標段項目施工協議最高總代價由１﹒９億元增加至４﹒２８億元，而樂

山第二標段項目施工協議最高總代價由２億元增加至４億元，兩項目預計竣工日期均延至１２月

３０日。此外，該集團委聘中國化學工程集團旗下若干附屬公司為樂山項目提供設計服務、施工

服務及工採建服務，總代價為２５﹒９６億元。該集團指，樂山項目將成為重要顆粒硅生產基地

之一，預計年產能為１０萬噸。

香港交易所升４﹒０４％報３５５﹒４元，北水淨買入５﹒６億元；中國海洋石油跌

１﹒４３％報１１﹒０２元，北水淨買入３﹒７億元；新東方在綫升５４﹒１９％報１６﹒５６

元，北水淨買入３﹒６億元。

協鑫科技跌３﹒３３％報３﹒１９元，北水淨賣出０﹒５億元；比亞迪股份跌２﹒６３％報

２９５﹒８元，北水淨賣出０﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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香港交易所 （００３８８） ５﹒５６

中國海洋石油 （００８８３） ３﹒７３

新東方在綫 （０１７９７） ３﹒６３

騰訊控股 （００７００） ３﹒４７

中國海外發展 （００６８８） ２﹒１３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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協鑫科技 （０３８００） －０﹒５４

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒４３

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