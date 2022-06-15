《美元走勢－羅明立》歐元險守１﹒０４，繼續高沽

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒６６ １３５﹒３０ １３４﹒５２

歐元╱美元 １﹒０４８０ １﹒０４９４ １﹒０４２４

英鎊╱美元 １﹒２０２５ １﹒２０４１ １﹒１９８９

美元╱瑞郎 ０﹒９９９０ １﹒００２０ ０﹒９９７２

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８５００ ７﹒８４９３

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《美元走勢》美國５月ＰＰＩ按年增長１０﹒８％，略低於預期的１０﹒９％，但仍處於高

位；連同日前繼續攀升的ＣＰＩ，美國通脹情況令人憂慮。市場開始認為今晚（１５日）聯儲局

議息可能會加息０﹒７５％。此外有媒報報道，拜登為紓緩通脹壓力，傾向放寬特朗普時期的一

些對華產品的進口關稅。受聯儲局或被逼更激進加息的消息刺激，美國１０年期國債孳息率升近

３﹒５％，美匯升至１０５以上，非美貨幣全面受壓。

歐洲央行管委會委員暨荷蘭央行行長諾特表示，如果情況沒改變，歐洲央行將不得不在９月

份加息０﹒２５％以上，而且不限於０﹒５％的選項；而１０月及１２月繼續加息亦有可能。不

過，相對於聯儲局的行動可能性，歐元仍然受壓，險守１﹒０４。現時上方阻力在１﹒０５３０

，繼續高沽。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０５２０ １﹒０３８０ １﹒０５６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望 １﹒２８７０ １﹒２７５０ １﹒２９１０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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