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15/06/2022 15:39

《美元走勢－羅明立》歐元險守１﹒０４，繼續高沽

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３４﹒６６　１３５﹒３０　１３４﹒５２
　　歐元╱美元　１﹒０４８０　１﹒０４９４　１﹒０４２４
　　英鎊╱美元　１﹒２０２５　１﹒２０４１　１﹒１９８９
　　美元╱瑞郎　０﹒９９９０　１﹒００２０　０﹒９９７２
　　美元╱港元　７﹒８４９５　７﹒８５００　７﹒８４９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國５月ＰＰＩ按年增長１０﹒８％，略低於預期的１０﹒９％，但仍處於高
位；連同日前繼續攀升的ＣＰＩ，美國通脹情況令人憂慮。市場開始認為今晚（１５日）聯儲局
議息可能會加息０﹒７５％。此外有媒報報道，拜登為紓緩通脹壓力，傾向放寬特朗普時期的一
些對華產品的進口關稅。受聯儲局或被逼更激進加息的消息刺激，美國１０年期國債孳息率升近
３﹒５％，美匯升至１０５以上，非美貨幣全面受壓。
　　歐洲央行管委會委員暨荷蘭央行行長諾特表示，如果情況沒改變，歐洲央行將不得不在９月
份加息０﹒２５％以上，而且不限於０﹒５％的選項；而１０月及１２月繼續加息亦有可能。不
過，相對於聯儲局的行動可能性，歐元仍然受壓，險守１﹒０４。現時上方阻力在１﹒０５３０
，繼續高沽。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０５２０　１﹒０３８０　１﹒０５６０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　１﹒２８７０　１﹒２７５０　１﹒２９１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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