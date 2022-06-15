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即市新聞

15/06/2022 10:43

香港競爭力排名升兩位至第５位，惟仍低於２０１９年的第２位

　　《經濟通通訊社１５日專訊》在國際管理發展學院最新發布的《２０２２年世界競爭力年報
》中，香港排名從去年全球第７位上升至第５位，但仍低於２０１９年時的第２位。丹麥排名首
位，隨後為瑞士、新加坡和瑞典。
　
＊「經濟表現」分類指標升至第１５位＊
　
　　　報告指出，香港重回第５位主要源於「經濟表現」分類指標，從第３０位升至第１５位，
特別是本地經濟細項表現從第３２位升至第２１位，以及國際投資細項表現從第７升至第３。另
外香港在「基建」分類指標上升兩位至１４位，表現保持相對穩定，在健康和環境細項有進步，
但在教育方面有所下降。
　　不過「政府效率」分類指標從多年的第１位降至第２位，當中社會框架子細項排名３３位，
雖上升１位但仍然相對較低，公共財政細項則由第９位升至第２位。此外香港在「商業效率」分
類指標從第３位跌至第７位，主要是由於勞動力市場細項由第８位降至２０位，以及取態和價值
觀細項由第８位降至１６位所致。
　　ＩＭＤ指出，香港在控制疫情和振興經濟、捕捉內地經濟發展機遇、推動創新科技、解決土
地和人力增長等方面面臨挑戰。不過，競爭力的稅制、有效的法律環境、有利營商的環境、融資
渠道和可靠的基礎設施，是香港對商業的吸引力排名前五位的原因。
　
＊政府：香港競爭力有賴「一國兩制」下制度優勢＊
　
　　政府發言人表示，年報肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一。香港的競爭力有賴於在「
一國兩制」下的制度優勢，包括法治及司法獨立、資金自由進出、自由的貿易和投資制度、簡單
低稅制、良好的營商環境和高效率的政府。
　發言人又指，面對環球激烈競爭，香港特區政府會繼續致力提升香港的競爭力。在鞏固自身制
度和競爭優勢的同時，特區政府會積極加強在基礎建設、創新科技、人才培育和增加土地供應等
方面的投資，為香港經濟的長遠發展提供有利環境。（ｃｗ）

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