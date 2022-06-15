花旗下調今年恒指目標至２４３００點

《經濟通通訊社１５日專訊》花旗銀行研究中國股票策略師劉顯達表示，對今年下半年中港
股票看法正面，下調今年底恒指目標１３％至２４３００點水平，料今年底國指或見８２５０點
水平，滬深３００指數今年底有機會４６５０點水平。
他表示，市場下調今年恒生指數每股盈利增長預測至１﹒３％，但認為當踏入８月的中期業
績期，料市場將會展望明年的純利增長，該行認為這將是正面催化劑，因預期明年增長將較今年
強勁，料將受到較少的疫情防控措施影響。
＊上調石油天然氣評級至「中性」＊
他指出，該行維持對消費、工業及汽車板塊予「增持」評級，新增對互聯網板塊予「增持」
評級，並相信有不少的互聯網板塊的規管風險已明朗化，料該板塊今年下半年的利潤增長，將高
於今年上半年。
他續指，該行上調石油及天然氣板塊的評級，由「減持」至「中性」，但下調醫療保健及科
技板塊的評級由「增持」至「中性」，重申對中國內房及內銀板塊「減持」評級。
＊首選比亞迪、中銀香港及李寧等＊
他表示，今年下半年的首選Ｈ股為比亞迪（０１２１１）、中銀香港（０２３８８）、李寧
（０２３３１）、蒙牛乳業（０２３１９）、創科實業（００６６９）、京東（０９６１８）及
網易（０９９９９）。
他續指，今年下半年的首選沽售的Ｈ股（ｔｏｐ ｓｅｌｌｓ）則為安踏（０２０２０）、
時代電氣（０３８９８）、中國石油化工股份（００３８６）、合生創展集團（００７５４）、
煤氣（００００３）及東方電氣（０１０７２）。（ｂｎ）
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