陳帆：港鐵東鐵線過海段通車後，過海巴士整體乘客量下跌約一成

《經濟通通訊社１５日專訊》運輸及房屋局局長陳帆書面答覆議員提問時表示，港鐵

（０００６６）東鐵線過海段已於５月１５日正式投入服務，根據巴士公司提供的數據顯示，行

經紅磡海底隧道的過海巴士路線的全日整體乘客量下跌了約一成（約２萬人次）。至於其他輔助

公共交通工具，包括的士、小巴、渡輪及非專營巴士，由於其角色及定位與鐵路服務有所不同，

因此除了個別過海路線外，整體而言沒有顯著受到東鐵線過海段開通影響。



＊荃灣線早上最繁忙路段乘客量減逾兩成＊



陳帆指，現時東鐵線過海段仍在通車初期，乘客仍然需要時間嘗試及熟習新的出行模式，因

此各交通工具的乘客量或需一段時間才穩定下來。

他表示，東鐵線早上繁忙時間班次亦已由過海段未通車前的約３分鐘一班車，加密至現時的

約２﹒７分鐘一班車。根據港鐵公司）於過海段通車後首兩星期的觀察，東鐵線早上最繁忙一小

時最繁忙路段為大圍至九龍塘段，以每平方米站立四人計算的載客率約為７３％。同時，東鐵線

過海段通車為其他鐵路線帶來分流作用。根據初步觀察，荃灣線早上最繁忙路段的乘客量下降了

超過兩成，而觀塘線早上最繁忙路段的乘客量亦下降了約一成。而港鐵接駁巴士及可享轉乘優惠

的專線小巴的乘客量則大致相若。



＊超過５００條小巴線設轉乘優惠＊



他提到港鐵公司提供的綠色專線小巴轉乘優惠，讓乘客轉乘超過５００條指定小巴線，或由

小巴線轉乘港鐵，可享有０﹒３元的轉乘優惠。專線小巴的乘客量沒有顯著受到東鐵線過海段開

通影響。而為配合會展站啟用，港鐵公司聯同專營巴士營辦商推出轉乘優惠，使用成人八達通的

乘客於會展站啟用後首六個月，在該站轉乘五條專營巴士路線（包括第１Ｍ號線、２５Ａ號線、

７２２號線、７８０號線及７８８號線），每程可享２元優惠。（ｃｌ）

