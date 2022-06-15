ＪｏｂｓＤＢ調查：今年港人平均加薪３﹒２％，近三年最高水平

《經濟通通訊社１５日專訊》ＪｏｂｓＤＢ最新公布《２０２２年薪酬調查報告》結果顯示

，今年香港打工仔平均加幅３﹒２％，對比去年同期受訪僱員平均僅獲０﹒４％人工升幅，為近

三年以來錄得的最高增幅，逐漸回復至疫情前水平，而疫情下過半數求職者轉行後「薪價」不降

反升。轉行的平均薪酬調整更由去年的－８﹒３％升至＋１﹒４％，升幅達９﹒７％。



＊７２％受訪僱員獲發雙糧或及花紅＊



ＪｏｂｓＤＢ於今年３－４月委託獨立調查機構，向本港共３６３２名打工仔進行網上問卷

調查，結果指出，有７２％受訪僱員表示獲發雙糧或及花紅，按年上升６％。受訪者對就業前景

亦明顯變得樂觀，六成對就業前景持中性至樂觀態度，比例較去年增加１２％。



＊數據分析工種加薪幅度最高＊



調查顯示，５３％的受訪全職僱員獲加薪，較去年增加１９％，凍薪（４１％）及減薪

（６％）的比例亦比去年分別減少１４％及５％；三大加薪幅度最高工種分別為「數據分析及研

究」（＋７﹒３％）、「數碼市場推廣╱電子商務╱社交媒體行銷」（＋６﹒４％）及「公關╱

企業事務」（＋６﹒１％）。

５３％求職者於轉行後獲得加薪。另外，６８％打工仔希望以混合或遙距模式工作，目前僅

一成（１０％）僱主選擇永久改以遙距工作模式運作。



＊逾半打工仔轉行後人工不跌反升＊



ＪｏｂｓＤＢ香港區營運總監Ｂｉｌｌ Ｌｅｅ指出，調查結果顯示，本港招聘及就業市場

明顯較去年活躍，更多打工仔主動選擇轉工或轉行。過往不少打工仔認為轉行可能會面對減薪，

但根據今年調查反映，超過半數打工仔於轉行後人工不跌反升，尤其職齡五年或以下獲加薪機會

更高。（ｃｌ）

