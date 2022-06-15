  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/06/2022 14:54

ＪｏｂｓＤＢ調查：今年港人平均加薪３﹒２％，近三年最高水平

　　《經濟通通訊社１５日專訊》ＪｏｂｓＤＢ最新公布《２０２２年薪酬調查報告》結果顯示
，今年香港打工仔平均加幅３﹒２％，對比去年同期受訪僱員平均僅獲０﹒４％人工升幅，為近
三年以來錄得的最高增幅，逐漸回復至疫情前水平，而疫情下過半數求職者轉行後「薪價」不降
反升。轉行的平均薪酬調整更由去年的－８﹒３％升至＋１﹒４％，升幅達９﹒７％。
　　
＊７２％受訪僱員獲發雙糧或及花紅＊
　
　　ＪｏｂｓＤＢ於今年３－４月委託獨立調查機構，向本港共３６３２名打工仔進行網上問卷
調查，結果指出，有７２％受訪僱員表示獲發雙糧或及花紅，按年上升６％。受訪者對就業前景
亦明顯變得樂觀，六成對就業前景持中性至樂觀態度，比例較去年增加１２％。
　
＊數據分析工種加薪幅度最高＊
　
　　調查顯示，５３％的受訪全職僱員獲加薪，較去年增加１９％，凍薪（４１％）及減薪
（６％）的比例亦比去年分別減少１４％及５％；三大加薪幅度最高工種分別為「數據分析及研
究」（＋７﹒３％）、「數碼市場推廣╱電子商務╱社交媒體行銷」（＋６﹒４％）及「公關╱
企業事務」（＋６﹒１％）。
　　５３％求職者於轉行後獲得加薪。另外，６８％打工仔希望以混合或遙距模式工作，目前僅
一成（１０％）僱主選擇永久改以遙距工作模式運作。
　
＊逾半打工仔轉行後人工不跌反升＊
　
　　ＪｏｂｓＤＢ香港區營運總監Ｂｉｌｌ　Ｌｅｅ指出，調查結果顯示，本港招聘及就業市場
明顯較去年活躍，更多打工仔主動選擇轉工或轉行。過往不少打工仔認為轉行可能會面對減薪，
但根據今年調查反映，超過半數打工仔於轉行後人工不跌反升，尤其職齡五年或以下獲加薪機會
更高。（ｃｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事15/06/2022
《神州經脈》經濟數據略改善　滬綜指守三千三　成交見半年高
人氣文章財經熱話15/06/2022
大家樂盈利大幅倒退　餐飲消費板塊恐續受困疫情反彈通關無期
人氣文章市場動向15/06/2022
疫後復「商」秘笈　中銀香港全方位支援中小企拓展業務
人氣文章財經熱話15/06/2022
【美國加息】聯儲局加息步伐點影響美股？
人氣文章財經熱話15/06/2022
數據勝預期內險股炒落後　摩通來祝福　平保有睇頭！
人氣文章FOCUS15/06/2022
【FOCUS】「三駕馬車」全勝預期　惟多個分項仍收縮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金