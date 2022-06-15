【夜期時段】即月期指報２１１６４點，跌４５點，低水１４４點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１１７５點，跌３４點，低水
１３３點，最新報２１１６４點，跌４５點，低水１４４點，合約成交５４１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７３８６點，跌１６點，低水６７點，最新報７３８１點，
跌２１點，低水７２點，合約成交３７５張。
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