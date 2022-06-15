《再戰明天》日本央行一連兩日議息，英倫銀行公布議息結果

《經濟通通訊社１５日專訊》日本央行一連兩日議息，及英倫銀行公布議息結果，料為周四

（１６日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本央行周四起一連兩日召開貨幣政策會議。本港時間周四

９：３０ａｍ，澳洲央行公布貨幣政策聲明。３：５０ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔發表演講。

４：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加一場國際會議。晚上７：００ｐｍ，英倫銀行公布

利率決定並公布會議記錄。９：００ｐｍ，歐元區財長就ＥＲＭ２、數字歐元、財政規則改革和

銀行業聯盟召開會議。



＊澳洲公布失業率，美國公布新屋動工＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布５月出口，年率升幅料由１２﹒５％擴大

至１６﹒１％；５月進口，年率升幅料由２８﹒３％擴大至４４％；５月貿易收支料由負

８４２８億日圓惡化至負２０４０４億日圓。本港時間９：３０ａｍ，中國公布５月新屋價格。

同一時間，澳洲公布５月失業率，料由３﹒９％降至３﹒８％。本港時間７：００ｐｍ，英國公

布官方指標利率，料由１％升上１﹒２％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布５月建築許可，月

率跌幅料由３％收窄至２﹒４％；５月新屋動工，料由１７２萬降至１７０萬，月率跌幅料由

０﹒２％擴大至１﹒４％；連續申請失業救濟金人數料由１３１萬降至１３０萬；首次申請失業

救濟金人數料由２３萬降至２２萬。

在本港，明日公布業績的公司有：羅馬集團（０８０７２）、超凡網絡（０８１２１）等。

（ｗａ）

