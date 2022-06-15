  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/06/2022 19:21

《再戰明天》日本央行一連兩日議息，英倫銀行公布議息結果

　　《經濟通通訊社１５日專訊》日本央行一連兩日議息，及英倫銀行公布議息結果，料為周四
（１６日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，日本央行周四起一連兩日召開貨幣政策會議。本港時間周四
９：３０ａｍ，澳洲央行公布貨幣政策聲明。３：５０ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔發表演講。
４：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加一場國際會議。晚上７：００ｐｍ，英倫銀行公布
利率決定並公布會議記錄。９：００ｐｍ，歐元區財長就ＥＲＭ２、數字歐元、財政規則改革和
銀行業聯盟召開會議。

＊澳洲公布失業率，美國公布新屋動工＊

　　數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布５月出口，年率升幅料由１２﹒５％擴大
至１６﹒１％；５月進口，年率升幅料由２８﹒３％擴大至４４％；５月貿易收支料由負
８４２８億日圓惡化至負２０４０４億日圓。本港時間９：３０ａｍ，中國公布５月新屋價格。
同一時間，澳洲公布５月失業率，料由３﹒９％降至３﹒８％。本港時間７：００ｐｍ，英國公
布官方指標利率，料由１％升上１﹒２％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布５月建築許可，月
率跌幅料由３％收窄至２﹒４％；５月新屋動工，料由１７２萬降至１７０萬，月率跌幅料由
０﹒２％擴大至１﹒４％；連續申請失業救濟金人數料由１３１萬降至１３０萬；首次申請失業
救濟金人數料由２３萬降至２２萬。
　　在本港，明日公布業績的公司有：羅馬集團（０８０７２）、超凡網絡（０８１２１）等。
（ｗａ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事15/06/2022
《神州經脈》經濟數據略改善　滬綜指守三千三　成交見半年高
人氣文章財經熱話15/06/2022
大家樂盈利大幅倒退　餐飲消費板塊恐續受困疫情反彈通關無期
人氣文章市場動向15/06/2022
疫後復「商」秘笈　中銀香港全方位支援中小企拓展業務
人氣文章財經熱話15/06/2022
【美國加息】聯儲局加息步伐點影響美股？
人氣文章財經熱話15/06/2022
數據勝預期內險股炒落後　摩通來祝福　平保有睇頭！
人氣文章FOCUS15/06/2022
【FOCUS】「三駕馬車」全勝預期　惟多個分項仍收縮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金