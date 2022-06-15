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15/06/2022 10:34

【特首新班子】傳建制政黨掌舵人將加入行會，包括李慧琼吳秋北

　　《經濟通通訊社１５日專訊》李家超即將成為新一任特首，司局長人選已大致敲定，據《香
港０１》指，行政會議非官守議員亦迎來換血。現時行會有１６名非官守議員，多名舊將會隨著
林鄭落任而離開權力核心，包括召集人陳智思、成員羅范椒芬；政黨方面，工聯會榮譽會長黃國
健退下火線，民建聯張國鈞則盛傳加入李家超政府，出任律政司副司長。
　　建制消息指，下屆行政會議有新安排，大部分建制政黨或組織的掌舵人均會加入，新加入的
包括民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北；現任成員如新民黨主席葉劉淑儀、經民聯副主席林
健鋒、自由黨黨魁張宇人會續任。有建制中人指，以往政黨第一把手較少加入行會，以免與政府
施政表現直接掛勾，但現時政治形勢已不同，相信日後行政立法關係會更緊密。
　　行會一向有政黨代表，作為政府與不同黨派溝通橋樑，並協助政府在立法會「箍票」，但多
年來效果強差人意，行會成員埋怨政策成形後始交上行會，在爭議項目難遊說黨友支持；議員則
要向選民交代，不會對政府政策照單全收。有資深建制派認為，政黨領軍人物全數加入行會，更
有利加強行政主導。（ｓｌ）
　

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