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15/06/2022 16:31

【新冠肺炎】香港新增本地確診９７１宗，輸入個案７６宗

　　《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
９７１宗確診，包括４７７宗核酸檢測陽性，４９４宗快測經覆核陽性，另有７６宗輸入案例，
３５宗經機場發現，３１宗經檢疫酒店發現，１０宗為第７日後陽性樣本。昨增１宗死亡個案。
　　歐家榮表示，昨新增４間院舍爆疫，包括２間安老院舍，２間殘疾人士院舍，涉４名員工及
１０名院友，包括新生精神康復會新生會大樓長期護理院。第五波累計１２０﹒９萬宗確診。

＊新增２３宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案＊

　　歐家榮表示，新增２３宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，其中２２宗為本地感染個案，餘下１宗
為新加坡輸入個案。

＊ＲＡＣＫＳ　ＣＩＴＹ酒吧再多１宗個案＊

　　中環雲咸街雲明行２樓ＲＡＣＫＳ　ＣＩＴＹ酒吧再多１宗個案，涉及１名顧客，累計２３
宗個案。ＦＬＮ再增１宗個案，累計３３宗個案。
　　８３歲女病人離世，沒有接種疫苗紀錄，患有冠心病及肝病，６月７日入明愛醫院，有頭部
受傷，左段關節有骨折，左腦膜下出血，延至６月１４日不治，相信死亡與新冠無直接關係。
（ｈｙ）

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