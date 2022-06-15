【新冠肺炎】香港新增本地確診９７１宗，輸入個案７６宗

《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

９７１宗確診，包括４７７宗核酸檢測陽性，４９４宗快測經覆核陽性，另有７６宗輸入案例，

３５宗經機場發現，３１宗經檢疫酒店發現，１０宗為第７日後陽性樣本。昨增１宗死亡個案。

歐家榮表示，昨新增４間院舍爆疫，包括２間安老院舍，２間殘疾人士院舍，涉４名員工及

１０名院友，包括新生精神康復會新生會大樓長期護理院。第五波累計１２０﹒９萬宗確診。



＊新增２３宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案＊



歐家榮表示，新增２３宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，其中２２宗為本地感染個案，餘下１宗

為新加坡輸入個案。



＊ＲＡＣＫＳ ＣＩＴＹ酒吧再多１宗個案＊



中環雲咸街雲明行２樓ＲＡＣＫＳ ＣＩＴＹ酒吧再多１宗個案，涉及１名顧客，累計２３

宗個案。ＦＬＮ再增１宗個案，累計３３宗個案。

８３歲女病人離世，沒有接種疫苗紀錄，患有冠心病及肝病，６月７日入明愛醫院，有頭部

受傷，左段關節有骨折，左腦膜下出血，延至６月１４日不治，相信死亡與新冠無直接關係。

（ｈｙ）

