【新冠肺炎】本地及輸入個案分開呈報，歐家榮：市民更易了解走勢

《經濟通通訊社１５日專訊》傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日本港新增９７１宗本地個

案、７６宗輸入個案，即本港今日新增１０４７宗確診。他解釋，有關做法是昨天開始「優化」

公布模式，主要是因為以往複雜細分的數字，令市民未必容易掌握疫情走勢，故希望將本地感染

及輸入個案分開。本地感染反映本地情況，會再細分為核酸及快測。

至於輸入個案是外來情況，與入境政策有關，與多人來港及外圍情況有關，當局希望用一數

字反映所佔的比例，讓市民清晰了解疫情實際情況，市民「加埋就知道總數」。



＊暫時看不到疫情爆發式上升＊



歐家榮指，在過去兩星期，不同監測指標顯示疫情逐步向上，由５月底２００至３００宗，

到今天近千宗，反映社區傳播逐漸增加。他指情況是在預期之內，因有社交距離措施放寬後，市

民外出頻率增加，食肆、酒吧出現爆發。但他強調，暫時看不有證據顯示有爆發式及幾何式上升

，不如２月及３月時增長。他相信，雖社區傳播增加，但本港整體接種率亦比第五波前增加，亦

不少人在第五波染疫，有一定免疫力，故嚴重入院個案較少，維持在穩定水平。他呼籲市民盡快

接種疫苗，亦提醒免疫力會隨日子逐步降低。（ｈｙ）

