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即市新聞

15/06/2022 16:06

《小傳日記》比亞迪市值曾衝破萬億人仔，某人仲賺多過股神？

　　《小傳日記》中央穩經濟政策、５月強勁銷量、同Ｔｅｓｌａ合作等利好消息，令比亞迪
（０１２１１）股價由５月１０號低位２０３﹒７銀爆到前日最高位３２１﹒８銀，市值更第一
次突破１萬億人仔，成為全球市值第三大車企，氣勢非常強！今日股價就回番去３００銀樓下，
睇嚟３２０銀係短線幾大嘅阻力位。
　　不過，有人就喺５月中到６月中呢段升浪中賺唔少，仲賺得多過「股神」巴菲特！呢位人兄
就係比亞迪創辦人王傳福嘅表哥呂向陽，佢最近以１２５０億元人仔資產成為廣州新首富，係恒
大創辦人許家印嘅兩倍。截至舊年底，呂向陽揸住２﹒３９億比亞迪Ａ股，持股佔比８﹒２２％
，係比亞迪第三大股東，佢同老婆張長虹共同掌控嘅融捷集團亦持有１﹒５４億股，持股佔比
５﹒２９％，夾埋有１３﹒５１％股權。以比亞迪Ａ股上周五（１０日）嘅收市價３４８﹒８人
仔計，資產總值已經超過１０００億人仔，再加埋呂向陽２７年前以２５０萬人仔，同王傳福一
齊創立比亞迪公司，投資回報率近４萬倍！
　　至於「股神」巴菲特好早之前已經睇好比亞迪，並且喺２００８年以每股８銀，買入
２﹒２５億股比亞迪，持股佔比７﹒７％，係比亞迪第四大股東。如果按照上周比亞迪港股嘅收
市價３１６銀計，投資回報率亦有３８倍，雖然比呂向陽少好多，但已經有極佳回報，更何況巴
菲特向來著重價值投資，放長線釣大魚，長揸咗十幾年，有咁嘅成績都唔話得囉！請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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