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即市新聞

15/06/2022 08:33

【議息前瞻】道富料儲局加息半厘，年內不提速

　　美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，利率期貨顯示，加息０﹒７５厘的可能性
大增。道富環球投資管理亞太區投資部主管安奇雲（Ｋｅｖｉｎ　Ａｎｄｅｒｓｏｎ）認為，市
場對美國中長期通脹預期偏高，相信聯儲局本周會加息半厘，並會於今年餘下時間維持加息半厘
的步伐。
　　安奇雲接受專訪時表示，現時聯儲局最大挑戰是加息步伐較通脹滯後，但若加息速度太快，
會增加美國經濟步入衰退的風險，目前美國出現衰退的機會率約３５％至４０％。
　　「疫後需求大幅增加，加上俄烏戰爭，導致通脹上升，預期通脹會持續一段長時間。」安奇
雲稱，歐美央行都致力對抗通脹，一旦歐美出現雙位數的通脹數據，相信央行會立即採取手段控
制，超級通脹難以持久。

＊日圓弱勢難扭，美股不吸引＊

　　國際油價處於高水平，安奇雲指，俄烏戰爭持續為油價帶來支持，加上中國疫後經濟重啟，
亦有助維持油價企於高位。他透露，道富正密切關注俄烏戰爭下，西方的制裁措施對食品及能源
供應影響有多大，若戰爭持續，不排除制裁會導致歐洲秋冬季能源供應大減，食品價格亦會因出
口減少而上揚，變相進一步推高通脹。
　　自美國上周五公布通脹數據後，美匯指數不斷上升，已升越１０５水平。安奇雲稱，環球通
脹普遍升溫，美元料持續強勢，除非美國經濟步入衰退，導致聯儲局將貨幣政策大幅轉向，否則
在美日息差預期趨闊下，日圓料繼續向下，歐元及英鎊亦會走軟，因此未來要密切留意美國通脹
、美國經濟增長及美國以外地區經濟表現。
　　美息趨升下，美股大幅震盪，他指，現時並非買入美股的好時機，對美股持中性看法，並予
美股重磅股「減持」評級，相對偏好於美股細價股。

＊中資股可尋寶，增持科技股＊

　　內地方面，安奇雲指，清零政策對中國經濟的影響只屬過渡性，相信中國會推出政策刺激經
濟，目前信貸增長仍然健康，預期今年中國經濟增長低於５﹒５％，但不會大幅低於中央目標，
長遠經濟增長保持約４％至４﹒５％
　　他建議，投資中資股時不要被動地追蹤指數，應採取主動投資策略，選擇長遠盈利前景穩健
的優質股，而隨科技監管方向愈趨清晰，看好有本地化趨勢的科技行業，如芯片設計、芯片製造
等，故給予中資科技股「增持」評級。《香港經濟日報》

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