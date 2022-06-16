【美國加息】信安資管：美或９月放慢加息，債息倒掛未必預示衰退

《環富通基金頻道１６日專訊》美國聯儲局於本港時間今日（１６日）凌晨公布加息７５個

基點，將基準利率上調至１﹒５％至１﹒７５％區間，是自１９９４年以來最激進加息幅度，該

局更預計利率年底達到３﹒４％。信安資金管理（亞洲）投資策略部主管陳曉蓉認為，美或９月

放慢加息。



＊年底前ＣＰＩ或僅跌至６％，明年下半年經濟衰退風險增大＊



陳曉蓉指在油價及食品價格持續上升帶動下，環球通脹居高不下，情況在成熟市場特別明顯

。美國５月份消費者物價指數（ＣＰＩ）徹底摧毀市場對於美國通脹短暫見頂的預期，數字按年

上升８﹒６％，再創４０年新高。

未來幾個月，隨著地緣政治緊張局勢延續及中國需求修復，在供應短缺推動下，大宗商品和

食品價格或繼續增加美國以至環球通脹上行壓力。另外，ＣＰＩ數據中通常持續較長時間的項目

如住屋部分，價格仍未見頂，表明通脹下降的速度將會非常漫長。年底前，美國ＣＰＩ或只會輕

微回落至約６％的水平，隨著需求逐步調整，當地通脹或於２０２３年才會較大程度回落。

對於聯儲局隨後的會議，到底局方能否減慢收緊政策步伐。陳曉蓉認為整體而言，若果核心

通脹下半年繼續回落，聯儲局較大機會在９月或者１０月開始放慢加息步伐，直至基準利率

２０２３年中升至３﹒２５％，加息周期暫告一段落。隨著緊縮貨幣政策效用在６至２４個月後

顯現，經濟衰退風險或於２０２３年下半年甚至２０２４年初顯著上升。不過，一旦通脹下半年

持續上升，放慢加息的時間有機會要推遲至年底甚至２０２３年，加大經濟的下行風險，美國衰

退機率顯著上升的時間有機會推前到２０２３年初。



＊美債息今年第二次倒掛，惟可信衰退訊號需持續並具深度＊



陳曉蓉指今年第二次孳息曲線的多個部分出現倒掛。當中，市場相對關注的兩年期及十年期

息差，亦已於周一（１３日）倒掛。孳息曲線相對短期的收益率相對於較長年期債券大幅上漲，

導致了孳息曲線局部倒掛。從歷史上看，美國國債收益率曲線在每次美國經濟衰退之前都會倒掛

。然而，一個可信的衰退訊號需要持續一段時間並達到一定的深度。自１９７７年以來，在兩年

期和十年期國債孳息曲線８次出現倒掛之後，三個月期和十年期國債孳息曲線隨後有５次均出現

倒掛。幾乎每次在三個月和十年息差倒掛之後，投資市場都會出現高峰並回落，經濟衰退亦會發

生，平均滯後約１４個月。

透過紐約聯儲銀行的模型，運用三個月期與十年期孳息曲線的形態來計算美國未來１２個月

衰退的概率，表明衰退機率一直在下降，並處於５年半低位，與市場持續上升的衰退擔憂形成對

比。在分析歷史數據時，發現過往孳息曲線出現倒掛之際，通常處於加息周期尾段，甚至是減息

周期前夕。聯儲局剛開始加息，縱使短期收益率正在上升，通脹處於高位，情況未完全吻合孳息

曲線倒掛後經濟出現衰退的情景。因此，兩年期與十年期國債會否持續倒掛一段時間，及往後３

個月與十年期國債息差的走勢，都會是值得市場關注的指標。（ｗａ）

