【聚焦人幣】人幣中間價續貶３６點子，報６﹒７５１８近一個月低

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５１８，
較上個交易日跌３６點子，錄五連貶，創５月１９日以來近一個月新低，上個交易日報
６﹒７４８２。
美國聯儲局於當地時間周二（１４日）召開一連兩日貨幣政策會議，料會進一步作出鷹派利
率決策。投資者為美國大幅升息做準備，紐約尾盤美匯指數升至１０５﹒４８，或０﹒３８％，
再攀２０年高位。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒７５１８ ＋３６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０４３０ ＋１６１﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９９３３ －３３４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６０１ ＋４﹒６０
１英鎊╱人民幣 ８﹒１０８５ －８３４﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６５１７ －３１５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２０３９ －３０４﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８４５７ ＋２６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７５００ －１９７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２１３３ －２１７﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５４８ ＋１﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６０６１ ＋９４８﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７５１ －１６１﹒００
１人民幣╱韓元 １９１﹒０７００ ＋３１﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動