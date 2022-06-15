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15/06/2022 09:24

【聚焦人幣】人幣中間價續貶３６點子，報６﹒７５１８近一個月低

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５１８，
較上個交易日跌３６點子，錄五連貶，創５月１９日以來近一個月新低，上個交易日報
６﹒７４８２。
　　美國聯儲局於當地時間周二（１４日）召開一連兩日貨幣政策會議，料會進一步作出鷹派利
率決策。投資者為美國大幅升息做準備，紐約尾盤美匯指數升至１０５﹒４８，或０﹒３８％，
再攀２０年高位。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７５１８　　＋３６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０４３０　＋１６１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９９３３　－３３４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６０１　　　＋４﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１０８５　－８３４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６５１７　－３１５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２０３９　－３０４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８４５７　　＋２６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７５００　－１９７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２１３３　－２１７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５４８　　　＋１﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒６０６１　＋９４８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７５１　－１６１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒０７００　　＋３１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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