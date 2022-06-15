【聚焦人幣】人幣中間價續貶３６點子，報６﹒７５１８近一個月低

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５１８，

較上個交易日跌３６點子，錄五連貶，創５月１９日以來近一個月新低，上個交易日報

６﹒７４８２。

美國聯儲局於當地時間周二（１４日）召開一連兩日貨幣政策會議，料會進一步作出鷹派利

率決策。投資者為美國大幅升息做準備，紐約尾盤美匯指數升至１０５﹒４８，或０﹒３８％，

再攀２０年高位。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７５１８ ＋３６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０４３０ ＋１６１﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９９３３ －３３４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６０１ ＋４﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１０８５ －８３４﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６５１７ －３１５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２０３９ －３０４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８４５７ ＋２６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７５００ －１９７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２１３３ －２１７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５４８ ＋１﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６０６１ ＋９４８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７５１ －１６１﹒００

１人民幣╱韓元 １９１﹒０７００ ＋３１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

