《投資心得－潘鐵珊》四環向高質量醫藥轉型，深耕醫美業務板塊

《投資心得》四環醫藥（００４６０）截至去年１２月３１日止的全年業績，集團錄得持續經

營業務收益達３２﹒９億元人民幣，比２０２０年同期增３３﹒６％；而集團擁有人應佔期內溢

利則同比降１２％至４﹒２億元人民幣。集團以自主創新研發和孵化培養高增長新業務的雙輪驅

動戰略，集團的創新藥及生物類似藥板塊中多款產品獲得積極的臨床進展突破，保障了產品的上

市節奏。



＊獨家代理引進韓國兩類產品，擴產品組合邁向國際化＊



隨著內地疫情受到控制，經濟已經開始恢復；在內地中產人口持續增長的大環境下，人均可

支配收入和生活水平不斷提升，而醫學美容亦愈來愈備受關注。集團在期內已簽訂協議獨家代理

引進韓國東方醫療株式會社旗下的可吸收縫線和無張力尿道懸吊帶兩類產品，可快速上市銷售，

相信能豐富和擴大集團醫美平台的產品組合及邁向國際化。



＊多款創新藥臨床進展有突破，自研推出首款醫美產品＊



此外，創新藥及生物類似藥板塊當中，多款產品獲得積極的臨床進展突破，保障了產品的上

市節奏。集團亦成功向醫美及高質量醫藥轉型，深耕醫美業務板塊。集團在自主研發的醫美產品

上亦有突破，推出了首款產品，水溶性凝膠產品便有童顏水凝「嘉樂妍」於去年９月獲批醫療器

械生產許可，以無菌預灌封注射器形式交付，對創面部位可促進膠原蛋白和組織細胞再生。隨著

首款自主研發醫美產品獲批並上市，相關產品管線能得以補全，有助集團加快拓展自研醫美產品

系列。在提高集團綜合實力的同時，亦能增強在醫美領域的核心競爭力。可考慮於現價買入，上

望１﹒３５元，跌穿１元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股

份，客戶持有相關股份）



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