《廣匯論勢－鄭廣復》英倫銀行料穩步加息，鎊匯值博上望１﹒４０

《廣匯論勢》今晚（１５日）美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）將會公布議息結果，

預期加息半厘，將聯邦基金利率目標範圍上調到１﹒２５至１﹒５厘。不過，近日市場有聲明指

，聯儲局可能在今次會議加息０﹒７５厘，原因是美國５月份消費者物價指數（ＣＰＩ），按年

升幅由４月份的８﹒３％擴大到８﹒６％。

另外，昨天（１４日）美國勞工部公布，５月份整體生產者物價指數（ＰＰＩ）按年上升

１０﹒８％，升幅較４月份的１０﹒９％輕微放緩；按月升幅則由０﹒４％擴大到０﹒８％，核

心ＰＰＩ按年升幅由８﹒６％放緩至８﹒３％，按月升幅則由０﹒２％擴大到０﹒５％。勞工部

指出，ＰＰＩ之中７０％升幅來自能源類別，而４０％升幅則來自汽油，由此可見，高油價仍然

是美國以至環球高通脹的主要原因。



＊高油價致經濟衰退一拍兩散＊



正因如此，市場有不少聲音認為，聯儲局加息不能令油價下跌，因為高油價是供不應求導致

。不過，相信無人夠膽反駁通脹乃貨幣現象的論述，環球央行的加息及逐步結束寬鬆貨幣措施，

當利率升至某一高度，最終都會令消費者減少開支、增加儲蓄，此外亦會增加企業借貸成本，經

營者一是接受利潤下降，否則就要將額外的成本轉嫁予消費者，這可能導致需求減少，企業最終

要降低產能，甚至裁員，這將導致消費主導的美國經濟陷入衰退。如此，在原材料需求減少之下

，屆時原油的供不應求情況將會變成供過於求，油價還可以上升嗎？

至於近期有聲音認為，聯儲局將於今次會議加息０﹒７５厘，我認為可能性不大。縱使美國

５月份通脹率大於預期，但這「預期」是市場的觀點而非聯儲局，因為當局不會根據每個月的數

據變化去不斷修訂貨幣政策（否則好唔得閒），８﹒６％的通脹率亦應在聯儲局的預測範圍。此

外，鮑威爾早前已表明聯儲局在６、７月份傾向各加息半厘，當局有何必要因為通脹擴大了

０﹒３個百分點，而必須在今次會議多上調０﹒２５個百分點。要追貼通脹？即使加息１厘，聯

邦基金利率仍然遠低於通脹率！



＊非美貨幣慎防挾淡倉＊



此外，若然市場認為聯儲局加息無助壓低油價（但油價是推高通脹的主因），那為何又認為

聯儲局要加大加息幅度，這不是自打嘴巴嗎？更何況，聯儲局根本不需要在今次會議加息

０﹒７５厘，亦可以達到震懾市場的效果，就是在最新經濟預測中預示未來會加大加息幅度。然

而，一旦聯儲局宣布僅加息半厘，這個結果就可以被演繹成加息幅度未如預期，成為市場挾非美

貨幣淡倉的藉口。



＊英國勞工緊絀情況有望改善＊



昨天英國國家統計局公布的數據顯示，２至４月份失業率微升０﹒１個百分點至３﹒８％，

而今年１至３月份的就業人口則較去年１２月至今年２月大幅增加１７﹒７萬，遠超市場預期的

１０﹒５萬，５月份申領失業救濟人數減少１﹒９７萬，少過預期的減少４﹒９４萬。此外，今

年２至４月的薪酬按年上升６﹒８％，低於１至３月的７％升幅。上述數據反映英國勞工市場緊

絀的情況有紓緩跡象，可望避免由薪酬上升引發的螺旋式通脹。

雖說失業率上升，但仍然是超過４０年來最低水平，首季ＧＤＰ季度增速雖亦大幅放緩至

０﹒８％，但絕對好過美國首季ＧＤＰ收縮１﹒５％。另外，英國４月份通脹率升至９％的

１９８２年以來最高。數據絕對支持英倫銀行（ＢＯＥ）穩步加息，在壓抑通脹之餘，亦可避免

衝擊經濟增長。明天（１６日）ＢＯＥ將會公布議息結果，預期加息０﹒２５厘，指標利率升至

１﹒２５厘。《彭博》的調查中位數顯示，經濟師預期英國指標利率將於今年底升至１﹒７５厘

，明年第二季升至２厘後見頂。



＊英鎊處１﹒２０５橫行區底難大跌＊



英鎊兌美元在４月下旬失守１﹒２７後，５月份兩度反彈分別受制於１﹒２６４０及

１﹒２６７０，６月初窄幅整固後，上周五（１０日）美國公布的５月份通脹率再創逾４０年新

高，刺激美元匯價全面走強，主要非美貨幣急跌，其中英鎊兌美元失守１﹒２５，低見

１﹒２３００，踏入本周後仍未止跌，昨天又遭受美國５月份ＰＰＩ的衝擊，一度跌穿１﹒２０

長期心理關口，並收低於該位，至今天歐洲市初段徘徊在１﹒２０邊緣。

筆者在５月初指出，英鎊兌美元未曾在月線圖收低於１﹒２０，故仍可將該位視為長線強力

支持位，中線傾向維持在１﹒２０至１﹒３０波動。現時匯價已跌至上述大型上落區底部，難有

大跌空間，值博率高。英鎊兌美元在２０１６及２０２０年都曾跌穿１﹒２０，但其後的反彈均

可升破１﹒４０，相信今次亦不會例外，投資者應採取逢低買入策略上，並以１﹒４０為中長線

目標。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

