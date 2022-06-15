【人行操作】人行等量續作二千億ＭＬＦ利率持平，續百億逆回購

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行為維護銀行體系流動性合理充裕，今日等量續作到期
的中期借貸便利操作（ＭＬＦ）２０００億元（人民幣．下同），期限１年，利率仍持平為
２﹒８５％。
同時，人民銀行連續４４日進行百億元逆回購操作，今日開展１００億元逆回購操作，中標
利率持平為２﹒１％。
公開市場今日有１００億元逆回購、２０００億元ＭＬＦ到期，當日實現零投放零回籠。
（ｃａ）
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