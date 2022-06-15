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15/06/2022 13:46

【數據解讀】野村：中國呈現獨有新冠商業周期，料６月經濟續好轉

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地５月經濟數據回暖，統計局最新公布的數據顯示，５月規
模以上工業增加值同比轉增０﹒７％，大勝預期的跌０﹒７％，４月份為下降２﹒９％；５月社
會消費品零售總額跌幅收窄至６﹒７％，好於預期的跌７﹒１％，降幅比上月收窄４﹒４個百分
點；首５月全國固定資產投資同比增長６﹒２％，略高預期增６％。５月城鎮調查失業率回落至
５﹒９％，但３１個大城市城鎮調查失業率仍錄６﹒９％，續創有數據以來新高。
　　野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，和４月相比，５月經濟活動全面改善，主要得益於部
分地區５月底放鬆了封控管控。預計伴隨著上海和其它一些城市解封，６月經濟數據會進一步好
轉。但一些基本面情況可能比官方數據顯示的要差，比如發電量、水泥、粗鋼、汽車和智能手機
產量同比依然在下降等。儘管本輪奧密克戎疫情引發的最糟糕情況已經過去，但無法確保未來數
月不會發生新一輪疫情。伴隨著疫情起落，中國正呈現獨有的「新冠商業周期」（Ｃｏｖｉｄ　
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｙｃｌｅ，　ＣＢＣ）。
　　陸廷指出，儘管房地產領域有改善跡象，但仍在深度收縮領域。野村維持二季度和今年全年
中國經濟分別同比增長０﹒３％和３﹒３％的預估不變。（ｗｌ）

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