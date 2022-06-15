【數據解讀】光銀：二季度ＧＤＰ同比增速有望為正，幣策保持偏鬆

《經濟通通訊社１５日專訊》內地５月經濟數據回暖，工業增加值同比增速回正，投資和消

費亦均優於預期。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，短期疫情衝擊影響可控，預計工

業部門生產將加快恢復常態，消費進一步回暖，固定投資動能有望逐步增強。主要是國內合理加

大有效投資力度，積極推動專項債資金使用，加上能源商品保供穩價和重點項目融資配套政策支

持，國內基建投資將保持較快增速；國內需求回暖與助企紓困政策繼續助力製造業投資保持擴張

。

該機構初步預測，二季度經濟ＧＤＰ同比增速有望為正。政策面預計將落實落細已出台助企

紓困和穩增長政策措施，讓政策紅利加快釋放；二是國內提升防疫效率，為消費加快恢復營造良

好氛圍環境；三是落實好已出台的穩外貿、穩外資政策。貨幣政策整體仍將保持偏鬆格局。

統計局最新公布的數據顯示，５月規模以上工業增加值同比轉增０﹒７％，大勝預期的跌

０﹒７％，４月份為下降２﹒９％；５月社會消費品零售總額跌幅收窄至６﹒７％，好於預期的

跌７﹒１％，降幅比上月收窄４﹒４個百分點；首５月全國固定資產投資同比增長６﹒２％，略

高預期增６％。５月城鎮調查失業率回落至５﹒９％，但３１個大城市城鎮調查失業率仍錄

６﹒９％，續創有數據以來新高。（ｗｌ）

