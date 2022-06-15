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15/06/2022 13:59

【數據解讀】保銀資管：５月恢復勢頭仍弱，封控風險抑制經濟活力

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地５月經濟數據回暖，工業增加值同比增速回正，投資和消
費亦均優於預期。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，中國５月經濟溫和復甦，
但恢復勢頭依然很弱，消費持續下降、工業生產幾無增長。疫情爆發和防控政策對經濟活動帶來
重大衝擊，高頻數據顯示６月經濟持續緩慢恢復。全國調查失業率則意外小幅回落，但考慮有逾
千萬名大學畢業生即將進入就業市場，尚不清楚失業率回落之勢能否持續。
　　該機構認為，中國經濟正面臨著過去３０年最嚴峻的挑戰。由於疫情繼續爆發和封控的風險
依然存在，消費者和企業家已經變得相當謹慎，他們的行為變化將抑制經濟活力。這意味著除非
政府果斷採取政策行動促進增長，否則經濟增長可能會低於潛在水平。預計政府在未來幾個月會
採取更多政策行動，如提高赤字率、發行更多債券、向居民發送消費券等。
　　統計局最新公布的數據顯示，５月規模以上工業增加值同比轉增０﹒７％，大勝預期的跌
０﹒７％，４月份為下降２﹒９％；５月社會消費品零售總額跌幅收窄至６﹒７％，好於預期的
跌７﹒１％，降幅比上月收窄４﹒４個百分點；首５月全國固定資產投資同比增長６﹒２％，略
高預期增６％。５月城鎮調查失業率回落至５﹒９％，但３１個大城市城鎮調查失業率仍錄
６﹒９％，續創有數據以來新高。（ｗｌ）

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