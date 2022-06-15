  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/06/2022 17:00

【中概焦點】愛奇藝否認百度擬出售其股權傳聞，美股盤前跌幅收窄

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透》稍早獨家披露，百度（０９８８８）正與潛在收購
者談判，擬悉數出售所持的５３％愛奇藝股份，已吸引到包括香港ＰＡＧ和中國移動
（００９４１）（滬：６００９４１）在內的買家興趣。愛奇藝方面稍後火速回應《第一財經》
，稱此消息不實，純屬謠言。愛奇藝美股盤前股價一度下挫，現跌幅收窄至２﹒４％，暫報
４﹒５６美元。
　　這已不是第一次傳出愛奇藝將遭百度放棄的新聞。作為一間多年來持續「燒錢」的視頻網站
，百度過去數年來多次被傳擬出售愛奇藝的持股以減輕自身財務壓力，騰訊（００７００）、阿
里（０９９８８）、字節跳動及小米（０１８１０）均曾登上傳聞中的愛奇藝新股東名單。有內
媒統計顯示，愛奇藝過去六年累計虧損近４００億元人民幣。
　　疫情進一步拖累下，該公司去年底啟動史上最大規模的全線裁員，據報道，從影業、ＩＰ、
市場，到投放、渠道、遊戲、電商等部門，裁員比例都在３０％以上，最多能到５０％。根據當
時媒體估算，預計被裁人數超過２０００人。
　　消息人士表示，百度目前擁有愛奇藝５３％的股份，並持有其９０％以上的股東投票權。
（ｗｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事15/06/2022
《神州經脈》經濟數據略改善　滬綜指守三千三　成交見半年高
人氣文章財經熱話15/06/2022
大家樂盈利大幅倒退　餐飲消費版恐續受困疫情反彈通關無期
人氣文章市場動向15/06/2022
疫後復「商」秘笈　中銀香港全方位支援中小企拓展業務
人氣文章財經熱話15/06/2022
【美國加息】聯儲局加息步伐點影響美股？
人氣文章財經熱話15/06/2022
數據勝預期內險股炒落後　摩通來祝福　平保有睇頭！
人氣文章FOCUS15/06/2022
【FOCUS】「三駕馬車」全勝預期　惟多個分項仍收縮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金