【中概焦點】愛奇藝否認百度擬出售其股權傳聞，美股盤前跌幅收窄

《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透》稍早獨家披露，百度（０９８８８）正與潛在收購

者談判，擬悉數出售所持的５３％愛奇藝股份，已吸引到包括香港ＰＡＧ和中國移動

（００９４１）（滬：６００９４１）在內的買家興趣。愛奇藝方面稍後火速回應《第一財經》

，稱此消息不實，純屬謠言。愛奇藝美股盤前股價一度下挫，現跌幅收窄至２﹒４％，暫報

４﹒５６美元。

這已不是第一次傳出愛奇藝將遭百度放棄的新聞。作為一間多年來持續「燒錢」的視頻網站

，百度過去數年來多次被傳擬出售愛奇藝的持股以減輕自身財務壓力，騰訊（００７００）、阿

里（０９９８８）、字節跳動及小米（０１８１０）均曾登上傳聞中的愛奇藝新股東名單。有內

媒統計顯示，愛奇藝過去六年累計虧損近４００億元人民幣。

疫情進一步拖累下，該公司去年底啟動史上最大規模的全線裁員，據報道，從影業、ＩＰ、

市場，到投放、渠道、遊戲、電商等部門，裁員比例都在３０％以上，最多能到５０％。根據當

時媒體估算，預計被裁人數超過２０００人。

消息人士表示，百度目前擁有愛奇藝５３％的股份，並持有其９０％以上的股東投票權。

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