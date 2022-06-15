【聚焦數據】首５月全國固定資產投資增６﹒２％，略高預期

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，首５月全國固定資產投資（不含農戶）

２０５９６４億元（人民幣．下同），同比增長６﹒２％，略高預期增６％。其中，民間固定資

產投資１１７１２８億元，同比增長４﹒１％。從環比看，５月份固定資產投資增長０﹒７２％

。

１－５月份，基礎設施投資同比增長６﹒７％，製造業投資增長１０﹒６％，房地產開發投

資下降４﹒０％。全國商品房銷售面積５０７３８萬平方米，同比下降２３﹒６％；商品房銷售

額４８３３７億元，下降３１﹒５％。

分產業看，分產業看，第一產業投資同比增長５﹒８％，第二產業投資增長１１％，第三產

業投資增長４﹒１％。

高技術產業投資增長２０﹒５％，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長

２４﹒９％、１０﹒８％。高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備

製造業投資分別增長３０﹒４％、２９﹒３％；高技術服務業中，研發設計服務業、科技成果轉

化服務業投資分別增長２０﹒１％、１４﹒９％。社會領域投資增長１２﹒９％，其中衛生、教

育投資分別增長２７﹒８％、９％。（ｃａ）

