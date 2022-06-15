【數據解讀】統計局：年輕人失業率偏高，千萬應屆畢業生加重壓力

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，５月份，全國城鎮調查失業率為５﹒９％，

比上月下降０﹒２個百分點。本地戶籍人口調查失業率為５﹒５％；外來戶籍人口調查失業率為

６﹒６％，其中外來農業戶籍人口調查失業率為６﹒２％。１６－２４歲、２５－５９歲人口調

查失業率分別為１８﹒４％、５﹒１％。３１個大城市城鎮調查失業率為６﹒９％，續創有數據

以來新高。１－５月份，全國城鎮新增就業５２９萬人。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從總的失業率來看，還處於較高水平。同時，年輕人的

失業率偏高，對此也需要高度重視。主要的原因是，在疫情影響下，企業生產經營困難，吸納就

業能力有所下降，同時年輕人求職更傾向於穩定性強的崗位，加劇了供需矛盾。今年中國大學畢

業生達到１０７６萬人，隨著畢業季的到來，大學畢業生集中進入勞動力市場，可能會進一步加

重就業壓力。

下一步，還是要落實好穩定經濟大盤的各項措施，促進經濟的穩定恢復，增強就業的吸納能

力。同時，要加強援企穩崗，緩解企業的暫時性困難，渡過難關，穩定就業崗位。還要做好職業

技能培訓，促進勞動力市場供求有序銜接。同時，還要積極推動產業升級發展，創造高質量就業

崗位，為大學生就業創造更加有利的條件。（ｗｌ）

