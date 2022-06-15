  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/06/2022 11:14

【數據解讀】統計局：年輕人失業率偏高，千萬應屆畢業生加重壓力

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，５月份，全國城鎮調查失業率為５﹒９％，
比上月下降０﹒２個百分點。本地戶籍人口調查失業率為５﹒５％；外來戶籍人口調查失業率為
６﹒６％，其中外來農業戶籍人口調查失業率為６﹒２％。１６－２４歲、２５－５９歲人口調
查失業率分別為１８﹒４％、５﹒１％。３１個大城市城鎮調查失業率為６﹒９％，續創有數據
以來新高。１－５月份，全國城鎮新增就業５２９萬人。
　　國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從總的失業率來看，還處於較高水平。同時，年輕人的
失業率偏高，對此也需要高度重視。主要的原因是，在疫情影響下，企業生產經營困難，吸納就
業能力有所下降，同時年輕人求職更傾向於穩定性強的崗位，加劇了供需矛盾。今年中國大學畢
業生達到１０７６萬人，隨著畢業季的到來，大學畢業生集中進入勞動力市場，可能會進一步加
重就業壓力。
　　下一步，還是要落實好穩定經濟大盤的各項措施，促進經濟的穩定恢復，增強就業的吸納能
力。同時，要加強援企穩崗，緩解企業的暫時性困難，渡過難關，穩定就業崗位。還要做好職業
技能培訓，促進勞動力市場供求有序銜接。同時，還要積極推動產業升級發展，創造高質量就業
崗位，為大學生就業創造更加有利的條件。（ｗｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話15/06/2022
《午市前瞻》專家料22100為恒指短期阻力 蔚來現價不宜高追
人氣文章財經熱話15/06/2022
【中概股】憧憬北水買賣　阿里巴巴尚有逾10%水位？
人氣文章大行報告15/06/2022
【大行炒D乜】匯證唱好比亞迪破400元　大摩大削贛鋒目標價
人氣文章開市Good Morning15/06/2022
熊麗萍：比亞迪完成回購A股後聚焦基本面　料H股短期300元徘徊
人氣文章財經熱話15/06/2022
【虛幣世界】通漲及經濟下行憂慮，比特幣繼續下試
人氣文章財經熱話14/06/2022
《新股上市》快狗打車GOGOX今起招股　入場費約4343元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金