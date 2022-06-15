【ＦＯＣＵＳ】「三駕馬車」全勝預期，惟多個分項仍收縮

【ＦＯＣＵＳ】中國「穩經濟大盤」舉措成效初顯－－工業、消費、投資「三駕馬車」表現

，從

４月的全線遜預期扭轉為５月的全線勝預期；但細究分項細節，復甦仍顯挑戰重重。同樣，城鎮

調查失業率亦似見頂，但１６－２４歲人口調查失業率續刷新高。



＊餐飲收入按年跌兩成，地產投資續凍＊



評級機構惠譽剛大幅下調中國全年ＧＤＰ增長預期至「４」字頭以下（３﹒７％），國統局

周三（１５日

）公布，５月國民經濟運行呈現恢復勢頭。

先看最驚喜的工業增加值，５月按年增０﹒７％（預期：跌０﹒７％），重回正增長軌道。

主要工業產

品中，鋼材、水泥、集成電路產量續按年縮水，但新能源汽車產量就按年翻倍至５０萬輛。產能

恢復，銷售亦火熱，國產新能源車龍頭比亞迪５月銷量就首次突破１１萬。

再看最受關注的消費，５月社會消費品零售按年降幅從４月的１１﹒１％反彈至６﹒７％（

預期：降

７﹒１％），但餐飲收入按年仍縮水２１﹒１％。面對疫情煎熬，內地麥當勞、海底撈、奈雪的

茶等紛紛

發力夜間消費，進軍宵夜、小酒館等業務。

至於固定投資，首５月增６﹒２％（預期：增６％），其中房地產開發投資跌幅從４月的

２﹒７％擴至４％，

商品住宅銷售額按年降幅擴大至３２﹒２％。跟住房銷售疲不能興相對應的是，首５月居民存款

累計

增加７﹒８６萬億元之巨。



＊青年失業率反升，最高層禁數據造假＊



「三駕馬車」表現全線勝預期，反映邊際改善，但仍難言全面復甦；而上海６月１日正式解

封，以及５月２３日國常會３３條政策逐步落地，將推動６月數據進一步改善。

值得留意的是，被視作「最大的民生工程」的就業，最新城鎮調查失業率從４月６﹒１％的

逾兩

年新高，回落至５﹒９％，但主要覆蓋畢業生群體的１６－２４歲人口調查失業率續升至

１８﹒４％的有數據

以來新高。

面對創紀錄的１０７６萬畢業生，最高層近日特別發聲指，就業數據要紮紮實實，反映真實

情

況，不能為了追求高就業率弄虛作假，「不能糊弄上級部門，更不能糊弄學生。」

隨著二季度只剩最後半個月，國統局的最新評估是「有望實現合理增長」。而無論是加速

基建、減稅退稅還是發放消費券，最大的掣肘當屬地方財政，發行特別國債仍是下半年最大的政

策選項之一。

