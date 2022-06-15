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15/06/2022 13:45

【內房困局】世茂集團擔保的ＡＢＳ獲投票通過展期方案延長７個月

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據上交所私募債平台１４日公告，世茂集團（００８１３）擔
保的「中信建投－鑫荃供應鏈金融第１期資產支持專項計劃」調整後的展期計劃獲得持有人投票
通過。世茂集團等此前申請將原定展期１１個月的方案調整為展期１８個月，即剩餘各期本金的
支付時間各延期了約７個月。
　　該產品優先級部分「ＰＲ１優」發行規模７﹒１５億元人民幣，存續金額約５億元人民幣。
（ｃａ）

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