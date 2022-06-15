  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/06/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》順豐房託年息８％以上，藉收購擴大資產布局

　　《投資智慧》近月各地疫情開始有緩和的跡象，零售消費和旅遊等行業有望迎來春天。近三
年在疫情陰霾下宅經濟文化抬頭，電子商務、物流及醫藥保健等行業持續發展，帶動了與物流及
冷鏈等相關設施的需求。順豐房託（０２１９１）作為首個及唯一一家在香港上市並聚焦於物流
物業的房託基金正好迎合市場機遇。
　
　　日前，公司公布以人民幣５﹒４億元從母公司順豐控股收購一項位於長沙的現代化物流物業
，令其物流物業組合的覆蓋區域進一步擴展至華中地區。是次收購將擴大順豐房託物業組合的總
值約１０﹒３％，同時令公司的總可出租面積擴大３９％。這項收購將會提升順豐房託的盈利及
分派能力，以去年的分派計（去年首年上市業績只有七個月作參考），現價入場年化息率可達
８％以上，長線收息的話具一定吸引力。
　
　　以業務的性質而言，順豐房託理應具有良好的防守力，旗下物業均為現代化物流物業，租戶
以母公司順豐控股為主。這次收購項目位於長沙臨空經濟開發區內的物流物業，處於湖南省內機
場與高鐵聯運區域，緊鄰當地主要物流樞紐內，該物業的出租率達９８﹒９％，當中約６９％的
可出租面積更已出租予順豐控股的集團成員以及多個優質商戶，租約至２０２６年底屆滿，因此
收購可以為順豐房託提供高度穩定的收入。
　
　　順豐房託相當於順豐控股旗下的一個物流地產平台，未來順豐控股旗下的物流地產和比較好
的一些項目都有較大機會注入到順豐房託，有望幫助順豐房託迅速壯大，也有助順豐控股釋放物
業的價值以提升其資金效率。順豐房託上市時已經與順豐控股達成協議，對順豐控股的物流物業
享有優先購買權，關鍵在於如何繼續從順豐控股遍布全國５０多個城市的豐富房地產項目組合中
挑選高效益的優質項目，以達至飛躍式的發展。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話15/06/2022
【虛幣世界】通漲及經濟下行憂慮，比特幣繼續下試
人氣文章財經熱話14/06/2022
《新股上市》快狗打車GOGOX今起招股　入場費約4343元
人氣文章財經熱話14/06/2022
猛加息預期升溫納指大跌　港市科技股先跌後反彈已屆吸納時？
人氣文章中國故事14/06/2022
《神州經脈》中美官員會面談困境與分歧　滬指V彈高收外資轉流入
人氣文章專訪14/06/2022
【專訪】陶冬：埃爾多安另類抗通脹，土耳其陷泥沼（有片）
人氣文章FOCUS14/06/2022
【FOCUS】「局內人」放風加息75點　股債幣演大屠殺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金