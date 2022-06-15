《投資智慧－鄧聲興》順豐房託年息８％以上，藉收購擴大資產布局

《投資智慧》近月各地疫情開始有緩和的跡象，零售消費和旅遊等行業有望迎來春天。近三

年在疫情陰霾下宅經濟文化抬頭，電子商務、物流及醫藥保健等行業持續發展，帶動了與物流及

冷鏈等相關設施的需求。順豐房託（０２１９１）作為首個及唯一一家在香港上市並聚焦於物流

物業的房託基金正好迎合市場機遇。



日前，公司公布以人民幣５﹒４億元從母公司順豐控股收購一項位於長沙的現代化物流物業

，令其物流物業組合的覆蓋區域進一步擴展至華中地區。是次收購將擴大順豐房託物業組合的總

值約１０﹒３％，同時令公司的總可出租面積擴大３９％。這項收購將會提升順豐房託的盈利及

分派能力，以去年的分派計（去年首年上市業績只有七個月作參考），現價入場年化息率可達

８％以上，長線收息的話具一定吸引力。



以業務的性質而言，順豐房託理應具有良好的防守力，旗下物業均為現代化物流物業，租戶

以母公司順豐控股為主。這次收購項目位於長沙臨空經濟開發區內的物流物業，處於湖南省內機

場與高鐵聯運區域，緊鄰當地主要物流樞紐內，該物業的出租率達９８﹒９％，當中約６９％的

可出租面積更已出租予順豐控股的集團成員以及多個優質商戶，租約至２０２６年底屆滿，因此

收購可以為順豐房託提供高度穩定的收入。



順豐房託相當於順豐控股旗下的一個物流地產平台，未來順豐控股旗下的物流地產和比較好

的一些項目都有較大機會注入到順豐房託，有望幫助順豐房託迅速壯大，也有助順豐控股釋放物

業的價值以提升其資金效率。順豐房託上市時已經與順豐控股達成協議，對順豐控股的物流物業

享有優先購買權，關鍵在於如何繼續從順豐控股遍布全國５０多個城市的豐富房地產項目組合中

挑選高效益的優質項目，以達至飛躍式的發展。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

）



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