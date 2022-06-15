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即市新聞

15/06/2022 17:26

《拆局麒想－林嘉麒》新東方靠雙語直播翻身，前景可期惟不用高追

　　《拆局麒想》黑暗盡頭便是光明。教育股近日持續反彈，儘管未見政策有轉向，市場卻在猜
想最壞情況已經過去。對於內地教育改革，筆者並不認為風向會變，由送審稿開始，及後的雙減
等，國家對行業持續健康發展的信念是堅固的。近日整個板塊的上升，相信是過去幾年實在跌得
太多，是時候估值的修復。教育股要有前景，還是要自求多福，努力轉型在行。
　
　　新東方在綫（０１７９７）股價近日一支獨秀，願自於自我轉型成績得到市場的認可。自
２０２１年底，公司在抖音平台推出助農業務「東方甄選」品牌進入直播帶貨領域，主打售賣農
產品，主播為新東方名師轉型而來，採用中英雙語＋穿插歷史文化等知識講解直播帶貨。前段表
現不算太理想，半年只累積到１００萬粉絲，不過近日情況大逆轉，俞敏洪組建了「新東方直播
間」隊伍專門推廣教育產品，而市場反應是超級的好，短短５天粉絲就急升至３００萬粉絲。

　　其實，新東方在綫有著教育＋平台的ＤＮＡ，有了流量，平台的價值因此而出現，情況就像
平台的活躍客流量的價值，投資者可進一步憧憬流量未來會帶來生意，最後產出盈利。有報告指
，抖音平台頭部主播，前十名粉絲數量達１０００萬以上，日均ＧＭＶ在人民幣１０００萬元以
上，日均觀看數量達５萬以上。看看「東方甄選」在６月１０日和１１日的ＧＭＶ和觀看數量已
經躋身頭部直播間，後續粉絲數量，仍有較大提升空間。假設的是「東方甄選」粉絲以日增７０
至８０萬人高速增長，只需兩周其粉絲數量有望達到千萬人。假設按照日均ＧＭＶ千萬元進行估
算，「東方甄選」年ＧＭＶ將達到人民幣３７億元。當然，這是假設性的問題，惟值得投資者及
投機者憧憬。
　
　　何況新東方在綫以中英雙語＋穿插歷史文化等知識講解直播帶貨，是其他直播主不容易仿效
，差異性突出了賣點，再者，近年有關直播的政策「打壓」主要是抨擊直播主的表現模式。內地
直播造假、打賞金額、吃播、兒童亂象、甚至是逃稅等問題。相比，「東方甄選」以雙語直播，
銷售教育產品，可說是有趣又健康，絕對符合國家方向。近日，公司就在招聘網站發布招聘信息
，尋找雙語主播、英語主播、抖音客服、短視頻剪輯師、運營編導等崗位人才，足見大展拳腳。

　　另一方面，據天眼查Ａｐｐ顯示，北京新東方迅程網絡科技目前已成立６家分支機構，包括
文創分公司、圖書分公司、電子產品分公司等。知識產權信息顯示，新東方迅程網絡公司已申請
多個「東方甄選」、「ＤＯＮＧＦＡＮＧＺＨＥＮＸＵＡＮ」商標，東方優選公司則申請了多個
「好物東方」、「好物東方來」商標。估計這些行動也是為直播帶貨作進一步的準備。

　　確實，新東方在綫股價近日升瘋了，市場明顯盲目的追貨，加上北水的參予等，股價回調的
風險是相當大，就算看好前景也不可能高追。惟未來直播的成績表將會是公司的關鍵，ＧＭＶ、
流量數據等將成為股價的催化劑，預期相關消息未來長炒長有，但也不用爭一日之長短而現在就
高追接火棒吧。投資者宜停一停，等一等。
《元宇證券基金投資總監　林嘉麒》

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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