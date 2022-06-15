《股海恒言－葉澤恒》內地增加通訊設備投資，行業前景看俏

《股海恒言》內地通訊行業發展加速，而根據國家發展策略，西部地區亦有望發展成運算中

心。因此，預料內地未來對通訊設備的需求將會持續增加，有利通訊設備行業表現。



＊中國工信部強調加快數字基建＊



早前，「２０２２世界電信和信息社會日大會」於中國內蒙古自治區舉行。據中國工業和信

息化部（「工信部」）研究機構提出的數據顯示，目前內地的工業互聯網規模已突破１萬億元（

人民幣．下同）。因此，工信部針對性地提出推動工業互聯網升級的三大方向：（１）提升基礎

設施建設；（２）強化產業供給，進一步實施工業互聯網創新發展工程，打造一批工業互聯網數

字化轉型促進中心；（３）進一步深化行業應用，研究出台５Ｇ全連接工廠建設指導文件，打造

１０個５Ｇ全連接工廠標準。５Ｇ全連接工廠將以５Ｇ專網技術，把每道工具數據化，以達到全

面互聯管控。



＊推動「東數西算」有利通訊設備需求＊



近年內地出台了數項支持「東數西算」的政策，即把原本在東部運算的數據，轉往西部進行

運算。２０２１年５月，中國國務院等部門印發《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐

實施方案》，考慮藉西部的豐富綠色資源（例如：太陽能及風能），以及較便宜的土地，建立數

據中心。當中，貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等地可再生能源豐富、氣候適宜，發展數據中心綠色

化的潛力較大。據中國發改委相關負責人於表示，內地的數據中心規模已達到５００萬標準機架

，並預料每年仍會以２０％以上的速度增長。



＊５Ｇ用戶持續增加助推相關投資＊



根據數據顯示，４月份內地５Ｇ用戶合計淨增長超過２０００萬戶，累計用戶接近８﹒７億

人。與此同時，內地相關投資亦持續增加。據工信部公布的《２０２１年通信業統計公報》顯示

，去年電信固定資產投資達４０５８億元，其中５Ｇ投資金額為１８４９億元，佔比４５﹒６％

，較２０２０年同期高８﹒９個百分點。展望未來，預料內地移動商仍將持續增加對５Ｇ通訊設

備的投資，因而有利相關通訊設備商未來的發展。



＊光纖光纜行業前景佳＊



光纖光纜與傳統的銅纜相比，具有傳輸容量大、傳輸距離長、體積少及重量較輕等優勢，目

前正廣泛應用於內地的電信領域。據工信部公布的《２０２１年通信業統計公報》，去年內地新

建光纜線路長度達３１９萬公里，全國光纖光纜線路總長度已達到５４８８萬公里。另工信部於

去年印發的《「雙千兆」網路協同發展行動計劃（２０２１－２０２３年）》亦提及，預期到

２０２３年底，千兆光纖網路具備覆蓋的家庭用戶會較２０２１年年底的２億戶翻倍增加至４億

戶。內地光纖光纜行業發展潛力巨大。



＊總括＊



受惠於內地持續推動數字經濟，並持續擴大５Ｇ網絡應用，以及推廣光纖光纜應用等多重利

好因素，內地電信設備需求持續增加，有利有關行業發展，建議投資者可多加留意。



資料來源：中國工信部、中國國務院、中國工信部《２０２１年通信業統計公報》、中國工

信部《「雙千兆」網路協同發展行動計劃（２０２１－２０２３年）》

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與中國通訊設備板塊的相關股份



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