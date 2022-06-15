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15/06/2022 18:06

【新冠疫苗】本港再多１人針後兩周內死亡，１少年懷疑心肌炎報告

　　《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署公布，截至６月１２日晚上１１時５９分的過去一星期
，衞生署共接獲４７宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間共接獲１宗曾經於離世
前１４日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名９１歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗
引起。

＊最少打首針比例為９３﹒６％＊　

　　同期，衞生署接獲一宗涉及三至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的
報告，個案分別涉及一名１３歲男子，他在接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。
　　截至６月１２日晚上８時，本港市民合共接種了約１７４０萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑
疫苗的市民約６７２萬名，當中包括９３﹒６％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７６５９宗
異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０４％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括
１１２宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死
亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

＊專家總結７２宗死亡個案與打針無因果關係＊
　　　
　　至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結７２宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，
一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘２８
宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有
關情況並收集數據作評估。（ｃｌ）

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