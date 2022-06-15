【新冠肺炎】鄉議局主席劉業強確診，正接受居家隔離

《經濟通通訊社１５日專訊》鄉議局主席劉業強在社交網站表示，鑑於近日疫情升溫，加上
上周有立法會議員確診，為謹慎起見，昨日接受核酸檢測，今日收到確診通知，他已即時向行政
會議秘書處、立法會秘書處和衛生署呈報情況，並根據政府指引接受居家隔離；他亦已要求辦事
處職員在家工作和接受檢測。
消息指，劉業強昨日出現病徵，未有出席行政會議。（ｃｌ）
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