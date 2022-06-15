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15/06/2022 10:30

【外圍經濟】阿根廷通脹率高達６０﹒７％，逾３０年新高

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《彭博》報道，阿根廷５月份通脹率高達６０﹒７％，創下
３０年新高。
　　阿根廷正面臨最具破壞性的通脹，央行很可能在本周提高關鍵利率以應對價格上漲。政府一
直致力於通過凍結價格來抑制通貨膨脹。
　　此外，高通脹令投資者感到不安，他們愈來愈擔心政府無法支付與通脹掛鈎的披索債券，這
些債券約佔政府地方債務的８成。
　　有分析指，到今年底時通脹可能高達７３％。（ｒｃ）

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