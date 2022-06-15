【國際要聞】強烈風暴令美國中西部近５０萬戶停電

《經濟通通訊社１５日專訊》強烈風暴席捲美國中西部後，有超過４９萬個家庭及企業停電

。

《彭博》報道，根據Ｐｏｗｅｒｏｕｔａｇｅ﹒ｕｓ的數據，大部分停電發生在俄亥俄州，

該處有超過３６萬戶處於黑暗之中。印第安納州有５萬戶停電，西弗吉尼亞州則有５﹒１萬戶停

電。

風暴亦帶來令人窒息的炎熱天氣。俄亥俄州的哥倫布市預計氣溫將達到攝氏３６度。

（ｒｃ）

