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15/06/2022 14:48

【國際要聞】強烈風暴令美國中西部近５０萬戶停電

　　《經濟通通訊社１５日專訊》強烈風暴席捲美國中西部後，有超過４９萬個家庭及企業停電

　　《彭博》報道，根據Ｐｏｗｅｒｏｕｔａｇｅ﹒ｕｓ的數據，大部分停電發生在俄亥俄州，
該處有超過３６萬戶處於黑暗之中。印第安納州有５萬戶停電，西弗吉尼亞州則有５﹒１萬戶停
電。
　　風暴亦帶來令人窒息的炎熱天氣。俄亥俄州的哥倫布市預計氣溫將達到攝氏３６度。
（ｒｃ）

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