【企業盈喜】東岳集團（００１８９）５個月純利增逾１﹒７倍

《經濟通通訊社１５日專訊》東岳集團（００１８９）公布，初步審閱截至５月３１日止５
個月純利比去年同期增加超過１﹒７倍，預期截至６月３０日止中期盈利按年可能會錄得大幅增
長。
該集團指，有關盈利增長主因大部分產品的市場需求上升，新項目投產，產量及銷量增加，
高端產品貢獻增長較快所致。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話15/06/2022
【虛幣世界】通漲及經濟下行憂慮，比特幣繼續下試
|財經熱話14/06/2022
《新股上市》快狗打車GOGOX今起招股 入場費約4343元
|財經熱話14/06/2022
猛加息預期升溫納指大跌 港市科技股先跌後反彈已屆吸納時？
|中國故事14/06/2022
《神州經脈》中美官員會面談困境與分歧 滬指V彈高收外資轉流入
|專訪14/06/2022
【專訪】陶冬：埃爾多安另類抗通脹，土耳其陷泥沼（有片）
|FOCUS14/06/2022
【FOCUS】「局內人」放風加息75點 股債幣演大屠殺
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰