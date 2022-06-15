【企業盈喜】東岳集團（００１８９）５個月純利增逾１﹒７倍

《經濟通通訊社１５日專訊》東岳集團（００１８９）公布，初步審閱截至５月３１日止５

個月純利比去年同期增加超過１﹒７倍，預期截至６月３０日止中期盈利按年可能會錄得大幅增

長。

該集團指，有關盈利增長主因大部分產品的市場需求上升，新項目投產，產量及銷量增加，

高端產品貢獻增長較快所致。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

