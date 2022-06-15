【企業盈喜】東方表行（００３９８）料全年純利增最少５０％

《經濟通通訊社１５日專訊》東方表行集團（００３９８）公布，預期截至３月３１日止年
度純利較去年度盈利約２﹒３３３億元增加至不少於３﹒５億元，即增長不少於５０％。
該集團指，純利增長主因在中國大陸的零售業務所得溢利顯著增加，因消費者受２０１９年
冠狀病毒疫情引致的旅遊管制增加本土消費。（ｗｈ）
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