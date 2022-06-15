《國企紅籌》君實生物（１８７７）建議發Ａ股，調整集資最高金額

《經濟通通訊社１５日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，調整建

議發行Ａ股方案，建議發行所得款項總額由不超過３９﹒８億元（人民幣．下同），調整為不超

過３９﹒６９億元。

該集團指，所得款項中用於創新藥研發項目的投資額由約３６﹒８２億元調整為３６﹒７１

億元，用於上海君實生物科技總部及研發基地項目投資額則維持約２﹒９８億元。除有關調整外

，其他條款維持不變。（ｗｈ）

