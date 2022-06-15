《國企紅籌》聯想集團（０９９２）近４８億元購電盈解決方案業務

《經濟通通訊社１５日專訊》聯想控股（０３３９６）、聯想集團（００９９２）和電盈

（００００８）分別公布，聯想集團建議以總代價６﹒１３６億元（美元．下同）（約

４７﹒８６１億港元）向電訊盈科收購ＰＣＣＷ Ｌｅｎｏｖｏ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ８０％權益及電訊盈科網絡服務２０％權益，其中５﹒１３６億元（約

４０﹒０６１億港元）以現金償付；及１億元（約７﹒８億港元）將以每股９﹒０２５港元向電

訊盈科發行約８６４２﹒４７萬股新股償付，佔擴大後股本約０﹒７１％。



＊電盈收益料最少７﹒８億元＊



電訊盈科指，現時預計將因交易於綜合損益表中確認不少於１億元（約７﹒８億港元）收益

，交易所得款項將用於對金融服務等增長領域的戰略投資、償還債務及其他一般企業用途。該集

團指，雙方建立戰略合作夥伴關係，加速ＩＴＳ業務在亞太地區的擴張，釋放雙方合作所產生的

協同效應。

聯想集團指，於完成時，ＰＣＣＷ Ｌｅｎｏｖｏ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ將主要服務亞太地區的客戶，以提供數碼解決方案及管理服務；而電訊盈科

企業方案將主要服務香港的公營部門客戶，提供解決方案及服務。ＰＣＣＷ Ｌｅｎｏｖｏ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ及電訊盈科網絡服務的備考財務資料方面，去年度

純利分別為２４３０萬元和１５８０萬元，去年底備考綜合淨資產值分別為３﹒３７６億元（約

２６﹒３３億港元）及２﹒７０２億元（約２１﹒０７６億港元）。交易允許擴充ＩＴ服務、提

升服務組合配套、擴闊客戶及合作夥伴的地域界限及垂直覆蓋、現有產品上市策略及解決方案開

發能力及全球客戶關係將可加快服務業務的增長步伐。



＊聯想集團續為聯想控股附屬＊



聯想控股指，為聯想集團單一最大股東，交易後持股由約３２﹒３５％攤薄至約

３２﹒１２％股權。聯想集團將續為其附屬公司。完成後，ＰＣＣＷ Ｌｅｎｏｖｏ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ將成為其附屬公司，該公司財務業績將併入其財務

報表。（ｗｈ）

