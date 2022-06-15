【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒５億人幣，買美團沽快手

《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指低開２８４點，報２０７８３點。最高升

１０７點報２１１７５點，最低跌３４９點報２０７１７點。恒指收報２１０６７點，無升跌或

０％。

按額度計算，北水全日淨流入６４﹒５億元人民幣，減少２﹒６％。北水淨買入最多的個股

依次是美團（０３６９０）、理想汽車（０２０１５）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出

最多的依次是快手（０１０２４）、比亞迪股份（０１２１１）。

主板成交１３３０﹒４７億元減少１６﹒５％。其中港股通成交３２０﹒９億元，佔總成交

２４﹒１％。

美團升３﹒２９％報１９４﹒４元，北水淨買入１２﹒１億元；理想汽車升３﹒６１％報

１２３﹒３元，北水淨買入６﹒５億元；中國海洋石油跌０﹒８９％報１１﹒１８元，北水淨買

入５﹒９億元。

快手跌０﹒２３％報８６﹒３元，北水淨賣出１﹒３億元；比亞迪股份跌１﹒４３％報

３０３﹒８元，北水淨賣出８０００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團 （０３６９０） １２﹒０６

理想汽車 （０２０１５） ６﹒４７

中國海洋石油 （００８８３） ５﹒８６

新東方在綫 （０１７９７） ３﹒６２

騰訊控股 （００７００） ２﹒４２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

快手 （０１０２４） －１﹒３３

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

