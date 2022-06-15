【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒５億人幣，買美團沽快手

《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指低開２８４點，報２０７８３點。最高升
１０７點報２１１７５點，最低跌３４９點報２０７１７點。恒指收報２１０６７點，無升跌或
０％。
按額度計算，北水全日淨流入６４﹒５億元人民幣，減少２﹒６％。北水淨買入最多的個股
依次是美團（０３６９０）、理想汽車（０２０１５）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是快手（０１０２４）、比亞迪股份（０１２１１）。
主板成交１３３０﹒４７億元減少１６﹒５％。其中港股通成交３２０﹒９億元，佔總成交
２４﹒１％。
美團升３﹒２９％報１９４﹒４元，北水淨買入１２﹒１億元；理想汽車升３﹒６１％報
１２３﹒３元，北水淨買入６﹒５億元；中國海洋石油跌０﹒８９％報１１﹒１８元，北水淨買
入５﹒９億元。
快手跌０﹒２３％報８６﹒３元，北水淨賣出１﹒３億元；比亞迪股份跌１﹒４３％報
３０３﹒８元，北水淨賣出８０００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） １２﹒０６
理想汽車 （０２０１５） ６﹒４７
中國海洋石油 （００８８３） ５﹒８６
新東方在綫 （０１７９７） ３﹒６２
騰訊控股 （００７００） ２﹒４２
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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快手 （０１０２４） －１﹒３３
比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒８０
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