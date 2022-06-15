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15/06/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒５億人幣，買美團沽快手

　　《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指低開２８４點，報２０７８３點。最高升
１０７點報２１１７５點，最低跌３４９點報２０７１７點。恒指收報２１０６７點，無升跌或
０％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６４﹒５億元人民幣，減少２﹒６％。北水淨買入最多的個股
依次是美團（０３６９０）、理想汽車（０２０１５）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是快手（０１０２４）、比亞迪股份（０１２１１）。
　　主板成交１３３０﹒４７億元減少１６﹒５％。其中港股通成交３２０﹒９億元，佔總成交
２４﹒１％。
　　美團升３﹒２９％報１９４﹒４元，北水淨買入１２﹒１億元；理想汽車升３﹒６１％報
１２３﹒３元，北水淨買入６﹒５億元；中國海洋石油跌０﹒８９％報１１﹒１８元，北水淨買
入５﹒９億元。
　　快手跌０﹒２３％報８６﹒３元，北水淨賣出１﹒３億元；比亞迪股份跌１﹒４３％報
３０３﹒８元，北水淨賣出８０００萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　１２﹒０６
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　６﹒４７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　５﹒８６
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　３﹒６２
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　２﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒３３
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－０﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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