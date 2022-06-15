《日入而息》香港全球競爭力排名升至第五，政府架構重組議案通過

《今天重點》

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在國際管理發展學院最新發布的《２０２２年世界競爭力年報》中，香港排名從去年全球第７位

上升至第５位，但仍低於２０１９年時的第２位。丹麥排名首位，隨後為瑞士、新加坡和瑞典

立法會在７７票贊成、１票反對及１票棄權下，通過下屆政府架構重組決議案，７月１日生效，

新一屆政府決策局增至１５個，增設３個副司長。投反對票的新思維狄志遠擔心增設３名副司長

會架床疊屋

大家樂集團（００３４１）公布截至今年３月底止年度，純利２１２１﹒４萬元，按年跌９４﹒

０９％，每股基本盈利４仙，建議末期股息每股派１８仙

本港新增９７１宗新冠肺炎確診個案，另有７６宗輸入案例，３５宗經機場發現，３１宗經檢疫

酒店發現，１０宗為第７日後陽性樣本。昨增１宗死亡個案

外電報道，百度（０９８８８）正與潛在收購者談判，擬出售所持的５３％愛奇藝股份，已吸引

到包括香港ＰＡＧ和中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）在內的買家興趣。報道指，

百度股權出售將使愛奇藝的市值達到約７０億元（美元。下同），這意味著每股價格約為８﹒１

３元，較其周二（１４日）收盤價有７４％的溢價

金管局在本港時段入市，承接１１７﹒７５億元沽盤，向市場沽出美元。本港銀行體系總結餘將

於本周五（１７日）減少至２９４５﹒６２億元

ＪｏｂｓＤＢ最新公布《２０２２年薪酬調查報告》結果顯示，今年香港打工仔平均加幅３﹒２

％，對比去年同期受訪僱員平均僅獲０﹒４％人工升幅，為近三年以來錄得的最高增幅

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《即日市況》

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恒指全日高收２４０點報２１３０８，科指高收１０７點報４７０３

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《深滬股市》

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滬綜指升勢放緩收市僅升０﹒５％，成交創半年高

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《美元匯價》

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歐元險守１﹒０４，繼續高沽

歐元最新報１﹒０４８３╱８４，日圓最新報１３４﹒４５╱４８

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《公司業績》

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大家樂（００３４１）全年少賺９４％至２１２１萬元，末期息派１８仙

廸生創建（００１１３）去年少賺近５７％至２億元，末期息０﹒２７元

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《公司資訊》

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大家樂（００３４１）來年發展前景審慎樂觀，料第二季市況逐漸正常；有成本上漲壓力，將視

乎顧客接受能力調價

美團（０３６９０）聯合廣發銀行推出無界聯名信用卡

協鑫科技（０３８００）樂山項目擴展，最高總代價增１﹒１倍

騰訊（００７００）重新成為亞洲市值最大公司

中國水務（００８５５）澄清近期沒有供股或配股計劃

新地（０００１６）簽２０７億元五年期可持續發展表現掛勾貸款

中國抗體（０３６８１）ＳＭ１７已成功向首位健康受試者給藥

澳博（００８８０）不擔心現金流情況，賭收人流較４、５月時改善

歐舒丹（００９７３）委任Ｋｌｅｖｅｒ為財務總監

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《國企紅籌》

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中國外運（００５９８）擬於上交所發行基礎設施公募ＲＥＩＴｓ

中國電力（０２３８０）發行１０億元人民幣超短期融資券

中國太平（００９６６）附屬首５月保費收入跌０﹒５％

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《神州民企》

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世茂集團（００８１３）擔保的ＡＢＳ獲投票通過展期方案延長７個月

康諾亞（０２１６２）藥審中心授予ＣＭ３１０突破性治療藥物認定

移動互聯（中國）（０１４３９）未能與執行董事孫少華取得聯繫

翰森製藥（０３６９２）英國ＭＨＲＡ正式受理ＥＧＦＲ－ＴＫＩ上市許可申請

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《中國要聞》

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統計局表示消費回升步伐將加快，外貿韌性比較強；近期調研顯示房地產市場出現一些積極變化

；年輕人失業率偏高，千萬應屆畢業生加重壓力；長三角生產明顯改善，次季經濟有望合理增長

；能源產品漲幅明顯低於國際，煤炭生產增長快；５月國民經濟呈恢復勢頭，主要指標邊際改善

上海發布人才政策和畢業生就業創業九大行動

能源局表示５月全社會用電量同比降幅持平於１﹒３％

中國駐美大使館恢復赴華簽證辦理，包括工作探親簽等

５月原煤原油天然氣生產穩定增長，發電量同比續跌

首５月全國商品房銷售額同比降３１﹒５％

５月城鎮調查失業率５﹒９％，３１城失業率續創新高

首５月全國固定資產投資增６﹒２％，略高預期

首５月全國房地產開發投資跌４％，住宅投資降３％

內地５月社會消費品零售總額跌６﹒７％，好於預期

內地５月工業增加值轉升０﹒７％，大勝預期下跌

十一屆上海市委十三次全會下周一召開

上海迪士尼樂園酒店和小鎮明恢復運營，樂園仍續關閉

人行等量續作二千億ＭＬＦ利率持平，續百億逆回購

德銀中國完成首筆可持續金融目錄項下貿易融資項目

北京斥民進黨抹黑大陸對台方針，強調無所謂宣戰之說

國家糧食和物資儲備局原局長張務鋒被查

海關總署財務司原副司長賀業民被開除黨籍公職

養老理財產品問世半年募資超４００億元，步入常態發行

韓華訴隆基侵權案在美國敗訴，法院判涉案專利權無效

傳華為智選與奇瑞、江淮汽車合作

華為雲張平安稱中國雲計算市場未來增長潛力巨大

財政部在港發行７５億人民幣國債，料全年發行額２３０億

外匯局表示５月銀行結售匯順差１５億美元；５月貨物貿易涉外收支順差同比增９７％

傳監管要求私募產品雪球結構期權投資比不得超２５％

外交部取消全部對華加徵關稅有利於中美兩國；敦促美方在網絡空間採取負責任態度

鄭州首套房貸利率降至４﹒２５％，二套首付降至四成

中銀證券回應爆雷傳聞：無境外業務，經營一切正常

健康元擬境外發行全球存托憑證ＧＤＲ並在瑞交所上市

傳定增獲１５００億資金報價，寧德時代：定增未落地

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３％，報１５９９９﹒２５點

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《其他消息》

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人事編制小組撐勞工處設國安法職位，規管工會制度；人事編制小組討論提升小學校長薪酬，涉

９億額外開支

傳建制政黨掌舵人將加入行會，包括李慧琼吳秋北

鄧炳強稱警方接獲４５８宗涉消費券案件，包括盜用資料冒領及套現

金管局紐約時段再入巿承接９２﹒５５億港元沽盤

陳帆稱港鐵東鐵線過海段通車後，過海巴士整體乘客量下跌約一成

曾國衞稱１２９名公務員拒簽效忠聲明，全數已離職

金管局再入市承接１１７﹒７５億元沽盤

香港在全球高端生活排名跌至第四位，受累疫下酒店房價大跌

香港競爭力排名升兩位至第５位，惟仍低於２０１９年的第２位

深股通額度全日用７０億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用９１億元，外資流入１３

３億創半月高

ＪｏｂｓＤＢ調查指今年港人平均加薪３﹒２％，近三年最高水平

傳澳門六博企擬下周四簽經營延期合同

駿隆表示５月強積金資金有１３億繼續流入債券和貨幣市場

萊坊料全年港島區寫字樓租金升最多一成；萊坊料本港全年樓價升３－５％

匯豐ＰａｙＭｅ推四千萬獎賞，包括折扣券大抽獎等

環聯表示第五波疫情導致信貸產品新增需求下降

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《新冠肺炎》

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香港新增本地確診９７１宗，輸入個案７６宗

本港學校增１４７宗陽性，涉１３５學生及１２教職員

全國昨新增本土陽性１１９宗，北京檢查全市娛樂場所

北京增６３宗本土陽性，天堂超市酒吧被吊銷營業執照

上海各區至７月底，每周將進行一次社區核酸篩查

台灣新增６﹒８萬宗本土確診，多１４３宗死亡

台灣輸入產品外包裝檢出陽性，國台辦稱將加大檢測

議員聯署反對，政府放棄修改防疫規例制訂形式

酒吧業表示未收到新措施執行指引，顧客取消預約

陳肇始稱擔心酒吧爆群組，快測保障安全冀市民理解；持食肆牌酒吧顧客基本上要快測陰性；新

冠病人住院、重症及死亡率相對平穩

本地及輸入個案分開呈報，歐家榮稱市民更易了解走勢

民建聯建議參考新加坡在酒吧區設快測站

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