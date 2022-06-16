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即市新聞

16/06/2022 07:51

《油金掠影》美國原油庫存連增兩周，油價挫逾２％；金價反彈

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒７５厘，而美國原油庫存連續第二周
上升，市場擔心原油需求減弱，油價受挫。
　　紐約期油低見每桶１１４﹒６美元，收跌３﹒６２美元或３﹒０４％，報每桶１１５﹒３１
美元；布蘭特期油低見每桶１１７﹒７５美元，收跌２﹒７美元或２﹒２％，報每桶
１１８﹒５１美元。
　　美國能源署（ＥＩＡ）公布，直至６月１０日單周美國原油庫存增加２００萬桶，連續第二
周上升，本土產量增加至１２００萬桶，蒸餾油庫存就增加７０萬桶，惟汽油庫存下降７０萬桶
。該署認為，經歷長時間的防疫封鎖措施及俄烏戰爭的經濟衝擊後，明年全球石油需求預計將上
升至高於疫情爆發前水平。

＊紐約期金盤中曾升１﹒４％＊

　　美國聯儲局公布議息結果後，美匯美債雙雙下跌，金價反彈。紐約期金盤中曾升１﹒４％至
每盎司１８３８﹒１美元，惟尾段升幅收窄，收升６﹒１美元或０﹒３％，報每盎司
１８１９﹒６美元。
　　美元匯價創２０年高位後回吐，尾段跌０﹒５％，報１０４﹒７６；美國１０年期債息尾段
回落１４﹒５個基點，至３﹒３３５厘。
　　其他貴金屬方面，白銀升２﹒２％，報每盎司２１﹒４２美元；白金升１﹒５％，報每盎司
９２４﹒６美元；鈀金期貨升３％，報每盎司１８３４﹒３美元。（ｅｒ）

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