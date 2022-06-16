《華爾街內望》聯儲局加息０﹒７５厘，市場已部分反映美股上升

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局於本港時間今日（１６日）凌晨公布最新議息結果

，自１９９４年以來首度加息７５個基點，將基準利率上調至１﹒５至１﹒７５厘，預計年底達

到３﹒４厘。由於市場在聯儲局議息前已流傳激進加息消息，美股上揚，創６月２日以來最佳單

日表現。

聯儲局預計明年底利率將升至３﹒８厘，並將今年美國經濟增長由原來預計的２﹒８％，下

調至１﹒７％。但聯儲局主席鮑威爾強調，加息７５個基點不會成為常態。

道指盤中一度上揚６００點，尾盤回落，收３０６６８﹒５３點，升３０３﹒７點，或１％

。納指升２７０﹒８１點，或２﹒５％，收１１０９９﹒１６點。標普５００升５４﹒５１點，

或１﹒４６％，收３７８９﹒９９點。科技股集體收高，而串流平台Ｎｅｔｆｌｉｘ在公布推出

《魷魚遊戲》真人騷後，強勁反彈７﹒５％至１８０﹒１１美元。

華爾街分析指出，由於鮑威爾強調不會持續大幅度加息，２年期美債孳息率大幅走低，反映

市場預期美債孳息率觸頂，且聯儲局未來加息１厘的機會降低。但亦有分析認為，大幅加息將令

美國出現經濟硬著陸風險更大，失業率可能急劇上升。（ｊｆ）

