《匯市走勢》聯儲局近３０年首次加息７５基點，美元跌穿１０５

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局於本港時間今日（１６日）凌晨公布加息７５個基

點，將基準利率上調至１﹒５％至１﹒７５％區間，預計年底達到３﹒４％。是自１９９４年以

來最激進加息幅度，決議出爐後美元兌主要貨幣走軟，美匯指數跌穿１０５。

美匯指數在決策出爐後一度漲至１０５﹒７９，是２００２年１２月以來最高，紐約尾盤回

落０﹒５％，至１０４﹒７６。聯儲局預計明年底利率將升至３﹒８厘，並將今年美國經濟增長

由原來預計的２﹒８％，下調至１﹒７％。但聯儲局主席鮑威爾強調，加息７５個基點不會成為

常態。

歐元兌美元升０﹒４５％至１﹒０４６２。英鎊兌美元勁升１﹒７１％至１﹒２２０２。澳

元兌美元升２﹒１４％至０﹒７０２１。紐元兌美元報０﹒６２９１。美元兌加元跌０﹒６６％

至１﹒２８６８。美元兌瑞郎報０﹒９９４６。

日圓兌美元周三早盤一度跌至２５年低位，報１３５﹒６０日圓兌１美元。但美元隨後走軟

，日圓反彈１﹒３％至１３３﹒７７。日本央行將於周五公布利率決策。

華爾街分析指出，由於鮑威爾強調不會持續大幅加息，２年期美債孳息率大幅走低，反映市

場預期美債孳息率觸頂，且聯儲局未來加息１厘的機會降低。但亦有分析認為，大幅加息將令美

國出現經濟硬著陸風險更大，失業率可能急劇上升。（ｊｆ）

