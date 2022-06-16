《運籌帷幄－梁業豪》科技股的新中長期升浪已開始？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和向淡。筆者於個多月前已經提醒大家，當時處於大弱勢的科技股已

經開始轉強，會跑贏國企股與舊經濟股。結果，這不但成為事實，本港科技股更加跑贏了美國科

技股。於近日美股由科技股的積極沽盤帶領下急挫，兩者的強弱勢更加高下立見。本欄認為，本

港科技股於過去一年多以來的跌幅實在過大，不少大型科技股的股價早前已跌至嚴重偏低的水平

。

當淡友大戶趁低平掉全部衍生工具市場內的舊淡倉，並開始建立新好倉後，科技股的上升動

力自然會逐漸增強。這個時候，趁美股的調整速度加快，港股被迫陪伴下跌，後者的好友大戶會

視之為趁機完成部署的良機。由此可見，近日呈現的跌市很大機會為港股中長期新升浪的前奏，

但我們仍須提防一些重要支持位失守，令好友大戶暫時放棄進攻的念頭。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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