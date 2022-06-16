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即市新聞

16/06/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》加息與衞生巾

　　《缸邊隨筆》昨日（１５日）３３板塊升跌情況：

　　迄１２：３０，上升板塊：２４；下跌板塊：９。

　　至４：３０收，上升板塊：２３；下跌板塊：１０。

　　前市恒指收：２１０６７﹒９９。

　　昨市恒指收：２１３０８；升２４０﹒２２。

　　前市期指收：２０９０５。

　　昨市期指收：２１２０９，升３０４。

　　前市低水：１６３；昨市低水：９９。

　　前市大市成交：１３３０﹒４７億元。

　　昨市大市成交：１４９０﹒６５億元，增１６０﹒１８億元。

　　前市期指成交：１１０８５０張。

　　昨市期指成交：１０９３０８張，減１５４２張。

　　美儲局加息，能遏通脹？怕難，原因？

　　美國已不是製造業大國，是消費大國，不少消費品都要由國外輸入。疫情與對華貿易打壓，
使到供應鏈斷裂，貨少，價便升。

　　以家庭用品言，嬰兒處方奶粉短缺、廁紙短缺，最近上新聞的是女性用的衞生巾也短缺。而
汽油短缺更使美汽油升逾５美元╱加侖。

　　市場認為加息可以遏通脹，其機制是加息可以減少消費者消費，需求少了，供應便相對增加
，物價便可以回下。但：

　　．加息，可以減少婦女的月經次數，再而去減用衞生巾？

　　．加息，可以減少嬰兒對處方奶粉的消耗，而改為母乳哺兒？

　　．加息，可以減少如廁次數，再減少對廁紙的需求？

　　．加息，可以減少美國人的駕車習慣？

　　在美通脹高企時，一個奇怪現象是美國人移居去墨西哥以抗美國的高生活消費。

　　認真風水輪流轉，南美及墨西哥窮人偷渡去美國尋生計，但美國人就移居南美╱墨西哥去減
輕生活擔子。

　　不過香港不也經歷過類似事件，由「阿燦」變為「港燦」就是。

　　無論美儲局昨晚加息半厘、四分三厘、一厘，都遏止不了今時的美通脹。市場最想聽到的一
句是，鮑威爾講：之前講通脹是暫時性的是看錯了（耶倫已認錯了），高通脹是真的（拜登也講
了），要遏今時通脹，要貨幣政策與財政、政府政策雙管同下。講這句及確切去做，高通脹才可
望去。

　　昨日保險板塊大升，本欄於６月１０日推介了財險（０２３２８）及中人壽（０２６２８）
，今重刊。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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