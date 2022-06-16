《缸邊隨筆－石鏡泉》加息與衞生巾

《缸邊隨筆》昨日（１５日）３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：２４；下跌板塊：９。



至４：３０收，上升板塊：２３；下跌板塊：１０。



前市恒指收：２１０６７﹒９９。



昨市恒指收：２１３０８；升２４０﹒２２。



前市期指收：２０９０５。



昨市期指收：２１２０９，升３０４。



前市低水：１６３；昨市低水：９９。



前市大市成交：１３３０﹒４７億元。



昨市大市成交：１４９０﹒６５億元，增１６０﹒１８億元。



前市期指成交：１１０８５０張。



昨市期指成交：１０９３０８張，減１５４２張。



美儲局加息，能遏通脹？怕難，原因？



美國已不是製造業大國，是消費大國，不少消費品都要由國外輸入。疫情與對華貿易打壓，

使到供應鏈斷裂，貨少，價便升。



以家庭用品言，嬰兒處方奶粉短缺、廁紙短缺，最近上新聞的是女性用的衞生巾也短缺。而

汽油短缺更使美汽油升逾５美元╱加侖。



市場認為加息可以遏通脹，其機制是加息可以減少消費者消費，需求少了，供應便相對增加

，物價便可以回下。但：



．加息，可以減少婦女的月經次數，再而去減用衞生巾？



．加息，可以減少嬰兒對處方奶粉的消耗，而改為母乳哺兒？



．加息，可以減少如廁次數，再減少對廁紙的需求？



．加息，可以減少美國人的駕車習慣？



在美通脹高企時，一個奇怪現象是美國人移居去墨西哥以抗美國的高生活消費。



認真風水輪流轉，南美及墨西哥窮人偷渡去美國尋生計，但美國人就移居南美╱墨西哥去減

輕生活擔子。



不過香港不也經歷過類似事件，由「阿燦」變為「港燦」就是。



無論美儲局昨晚加息半厘、四分三厘、一厘，都遏止不了今時的美通脹。市場最想聽到的一

句是，鮑威爾講：之前講通脹是暫時性的是看錯了（耶倫已認錯了），高通脹是真的（拜登也講

了），要遏今時通脹，要貨幣政策與財政、政府政策雙管同下。講這句及確切去做，高通脹才可

望去。



昨日保險板塊大升，本欄於６月１０日推介了財險（０２３２８）及中人壽（０２６２８）

，今重刊。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

