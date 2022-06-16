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16/06/2022 09:05

《專家之言－黃德几》蒙牛具行業優勢，短線跌勢有望喘穩

　　《專家之言》蒙牛乳業（０２３１９）的業務涵蓋行業的上、中和下游，提供多元化的乳製
品，涵蓋液態奶、冰淇淋、奶粉和其他產品。雖然近期內地疫情反覆和成本壓力，帶來不確定性
，但集團在行業具領先優勢，加上專注發展優質產品，在行業上仍具競爭優勢。２０２１年度，
集團的收入８８１﹒４億元（人民幣．下同），按年增加１５﹒９％，純利上升４２﹒６％至
５０﹒２６億元，ＥＢＩＴＤＡ增加３８﹒１％至７９﹒８億元。不過，受到原料鮮奶價格上升
的影響，毛利率由２０２０年度的３７﹒７％下降１個百分點至３６﹒７％。

＊液態奶去年盈利增近六成，私有化雅士利提升協同效益＊

　　液態奶業務為集團主要收入來源，去年度分部收入按年增加１２﹒９％至７６５﹒１４億元
，佔總收入的８６﹒８％，分部盈利上升５９﹒４％至５０﹒９億元。液態奶業務包括生產及經
銷超高溫滅菌奶（ＵＨＴ奶）、乳飲料、酸奶和鮮奶，隨著消費者持續關注營養和健康，帶動液
態奶市場規模持續擴張。集團持續改善產品結構，推動高端產品品牌，例如特侖蘇、每日鮮語和
現代牧場等，有助緩和成本上漲的壓力。期內，奶粉業務、冰淇淋業務的收入分別增加８﹒２％
和６１％，而以奶酪業務為主的其他收入，按年增加１﹒２６倍。不過，奶粉業務轉盈為虧，分
部虧損１１﹒１４億元。
　　集團在５月與雅士利（０１２３０）聯合公布，蒙牛與達能解除雙方關係，其中蒙牛斥資
１４﹒２４億元收購達能所持雅士利２５％股權，並以每股註銷價１﹒２元向雅士利股東提出私
有化方案，同時蒙牛斥資最高不超過１６億元向達能收購低溫業務合營公司２０％股權，而雅士
利以８﹒７億元出售從事乳製品業務的多美滋中國多達能。中長線而言，透過私有化雅士利，相
信將能夠以更大的靈活性實現未來的業務發展，並在內部改善潛在競爭，提升協同效益。

＊４０多個生產基地年產能逾千萬噸，可於３５﹒５元以下吸納＊

　　去年底，蒙牛在內地共設有４１個生產基地，於印尼、澳洲和新西蘭分別設有生產基地２個
、２個和１個，年產能合共為１１６６萬噸。走勢上，自６月初形成下降軌，目前失守各主要平
均線，ＳＴＣ　％Ｋ線續走低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距擴大，宜候低３５﹒５元以下吸納，反
彈阻力４０﹒８元，不跌穿３３﹒５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者
為證監會持牌人士，並無持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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