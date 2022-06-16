《盤後部署》科技股午後沽壓加劇，恒指短線料回至２０３００水平

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒７５厘，隔晚美股反覆向上，三大指

數最後全數高收。港股今天開市承接上日升勢，高開２０７點報２１５１５，惟其後走勢反覆向

下，半日低收８５點報２１２２３，午後跌幅曾擴大至逾５００點，低見２０８７０。恒指收報

２０８４５，跌４６２點或跌２﹒１７％，主板成交１５８４﹒８６億元。國企指數報７２５９

，跌１９３點或跌２﹒６０％。恒生科技指數報４５４７，跌１５６點或跌３﹒３３％。

內地股市個別發展。上證綜合指數報３２８５，跌２０點或跌０﹒６１％，成交

５０６０﹒５４億元人民幣。深證成分指數報１２１５０，升１３點或升０﹒１１％，成交

３０７２﹒３６億元人民幣。

恒指今天高開低收，升至２１５００點水平出現回吐。以５月１０日低位１９１７８到６月

９日高位２２１４２計，此段升浪５０％位於２０６６０，今天低見２０６９７後跌幅無再擴大

，尚未跌穿上日（１５日）牛證街貨重貨區２０６００至２０６９９。不過，恒指今天一口氣蒸

發上兩日共逾２４０點升幅，現再度失守１０、２０及５０天線，加上１０天及５０天線趨勢向

下，保力加通道逐步收窄，ＭＡＣＤ更出現熊差，短線料進一步下試上述升浪的０﹒６１８倍調

整目標２０３００。



＊新東方在綫續飆７３％＊



部分科技股由升轉跌，阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）高開逾３％，惟午後

連同其他科技股有回吐，阿里巴巴、騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、小米

（０１８１０）均跌逾３％。全日計，ＡＴＭＸＪ合共拖跌恒指下跌逾１８０點。遭愛奇藝否認

出售股權的百度（０９８８８）高開３％，收市轉跌２﹒８８％；快手（０１０２４）低開低收

，跌８﹒７５％。

部分教育股逆市炒上，新東方在綫（０１７９７）繼續強勢，午後升幅擴大至近１倍，收市

升７２﹒７１％，報２８﹒６元，連續第９個交易日報升，累計升幅達６﹒８３倍。該股全日成

交額２５﹒６２億元，並錄得２﹒０２８億元資金淨流入；隔晚美股升逾一成的新東方

（０９９０１）倒跌２﹒０１％，報１７﹒５２元；天立教育（０１７７３）大漲１﹒０５倍；

思考樂（０１７６９）漲４４﹒８７％。



＊比亞迪２８０元以下可吸納＊



汽車股方面，蔚來（０９８６６）上日發布新款ＳＵＶ ＥＳ７，股價今天高開６﹒９８％

報１５９﹒６元，惟升至１６１﹒４元後見阻力，收市升４﹒１６％，報１５５﹒３元。部分車

股走勢疲弱，吉利（００１７５）、長汽（００１７５）跌逾３％；比亞迪（０１２１１）就跌

１﹒６９％。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，比亞迪是日錄得１７８２﹒６萬元資金淨流出，已連續第

四天錄得資金淨流出，大戶主動買沽比率為４８：５２。比亞迪股價本周一升至３２１﹒８元後

有回吐壓力，配合資金流向，反映投資者在３２０元水平獲利離場。事實上，３２１﹒８元與歷

史高位３２４﹒５元非常接近，形成雙頂形態，今天９ＲＳＩ由本周一的７９﹒４急回至現時的

５２﹒９，１０及２０天線升勢略為放緩，ＭＡＣＤ亦現熊差，股價短線料繼續調整。

以比亞迪由５月１０日低位２０３﹒６７７元升至６月１３日高位３２１﹒８元計，此升幅

的０﹒３８２倍回調目標為２７６﹒６８元，接近２０天線所在，投資者不妨２８０元以下開始

吸納。（ｅｒ）

