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16/06/2022 13:29

【國際要聞】澳洲外長黃英賢訪問新西蘭和所羅門群島

　　《經濟通通訊社１６日專訊》澳洲外長黃英賢啟程訪問新西蘭和所羅門群島，討論氣候變化
和地區安全問題。這是她上個月宣誓就職以來第３次訪問太平洋地區。
　　黃英賢周四（１６日）已經抵達新西蘭首都惠靈頓，與外長馬胡塔會面。明天黃英賢將前往
所羅門群島，會見所羅門群島總理索加瓦雷。所羅門群島和中國在４月份簽署一項安全協議，澳
洲對此表達擔憂。（ｊｆ）

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